Vsi pokamo od optimizma

Za prvo kolumno v novem letu se spodobi, da je optimistična. In kdo naj bi bil tisti, ki nam mora vcepljati optimizem? Jasno, oblast. Oblast, ki smo jo v preteklem letu obrnili na glavo. Rekli smo ne pesimizmu, črnogledim napovedim, strašenju, represiji in stalnemu žaljenju. Odprli smo registre smehu, veselju in plesu. Zamenjali smo vse tri ključne predsednike, ki so kar tekmovali med seboj, kdo bo bolj strašljiv v svojih napovedih in mimičnem izrazu. Ja, vsi so imeli zaskrbljene obraze. Vsi so, ne da bi odprli usta, govorili isti jezik. Jezik apokalipse. Jezik konca sveta.