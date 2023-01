Televizija CNN je v začetku tedna poročala, da je prestal že dve operaciji in da je v kritičnem, a stabilnem stanju. Rennerjeva družina se je po nesreči zahvalila lokalni policiji in gasilcem ter oboževalcem za podporo, obenem pa tudi svojim sosedom, med katerimi naj bi bil po pisanju spletne strani TMZ tudi zdravnik, ki je igralcu pomagal takoj po nesreči. V četrtek se je oboževalcem in družini za podporo iz bolnišnice zahvalil tudi 51-letnik, ki, kot je videti, kljub hudim poškodbam lepo okreva. »Bolnišnica. Spa trenutek za dvig razpoloženja. Hvala, mama, hvala, sestra, hvala vsem za vso ljubezen,« je zapisal v objavi na instagramu.

Renner je dvakratni nominiranec za oskarja. Prvič je bil zanj nominiran leta 2008 za glavno vlogo v Bombni misiji režiserke Kathryn Bigelow, drugič dve leti kasneje za stransko vlogo v filmu Bena Afflecka The Town, medtem ko je širši javnosti najbolj znan po svoji vlogi Hawkeyja v Marvelovih filmih.