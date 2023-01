New York Times ostro o Tuđmanu

Medtem ko je Hollywood zaradi obtožb za spolni napad obrnil hrbet Kevinu Spaceyju, dvakratnemu oskarjevcu, in 63-letnega igralca izbrisal celo iz produkcij, ki jih je že pripravljal, je hrvaška kinematografija igralca postavila v prvi plan. Tako nekako so pred kratkim ugotovili pri časniku The New York Times, kjer so dobršen del prostora namenili igranemu dokumentarnemu filmu hrvaškega režiserja Jakova Sedlarja o Franju Tuđmanu Bilo je nekoč na Hrvaškem, pri čemer so film opisali kot posvetilo nacionalističnemu voditelju.