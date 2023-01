V tožbi po pisanju Varietyja navajata, da jima je Zeffirelli, ki je sicer umrl leta 2019, zagotovil, da v filmu ne bo golote in da bosta v prizoru, ki se dogaja v spalnici, nosila oblačilo kožne barve. Ko je prišel dan snemanja prizora, naj bi jima režiser rekel, da naj prizor odigrata brez oblačil, ker bo »film sicer propadel«. Zeffirelli naj bi igralcema pokazal, kje bo postavljena kamera, in jima zagotovil, da ne bodo posneli nobene golote.

Kot še piše v obtožnici, režiser ni bil odkrit do mladih igralcev in ju je posnel, ko sta bila gola, ne da bi to vedela. »Kar so jima obljubili in kar se je zgodilo, sta bili dve različni stvari,« je povedal menedžer obeh igralcev. »Zaupala sta Francu,« je še dejal in dodal, da pri svojih letih nista imela izbire. ​Whiting in Olivia Hussey, ki sta danes stara več kot 70 let, zahtevata odškodnino v znesku 500 milijonov dolarjev, ker naj bi zaradi tega v zadnjih 55 letih, odkar je bil posnet film, imela čustvene in psihološke težave, zaradi katerih sta izgubljala druge vloge.​ Husseyjeva je sicer leta 2018, ob 50. obletnici filma Romeo in Julija, prizor z goloto v njem zagovarjala. »Nihče pri mojih letih ni storil tega. To je bilo treba storiti za film,« je takrat povedala za Variety.