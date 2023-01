Trg delovne sile se v ZDA počasi ohlaja, čeprav je 3,5-odstotna stopnja brezposelnosti najnižja v zadnjih 53 letih.

Borzne vlagatelje je razveselil del poročila, ki pravi, da so plače decembra na letni ravni narasle za 4,6 odstotka, potem ko so novembra za 4,8 odstotka, marca pa na primer za 5,6 odstotka. Rast plač je bila najpočasnejša v 16 mesecih.

Plače umirjajo pritisk na inflacijo, borzni vlagatelji pa menijo, da centralna banka Federal Reserve obrestnih mer ne bo dvigovala z enakim tempom kot lani, ko je ključno obrestno mero zvišala sedemkrat.

Največ novih delovnih mest, skupaj 150.000 neto, so decembra dodali v zdravstvu ter gostinstvu in turizmu. Po drugi strani so najbolj odpuščali v tehnološkem sektorju, kjer so jih ukinili 6000. Ob tem je Amazon napovedal ukinitev 18.000 delovnih mest, Meta pa 11.000.

Stopnja participacije delovne sile, to je delež odraslega prebivalstva v ZDA, ki ima službo, je narasla na 62,3 odstotka, kar je še vedno manj kot pred pandemijo. V ZDA so si v zadnjih dveh letih povrnili vseh 22 milijonov delovnih mest, ki so izpuhtela ob izbruhu pandemije spomladi 2020.

Predsednik ZDA Joe Biden je poročilo ministrstva za delo pozdravil kot dobro novico za gospodarstvo in nov dokaz, da njegov gospodarski načrt deluje.

»Brezposelnost je najnižja v 50 letih, sklenili smo dve leti najhitrejše rasti zaposlovanja v zgodovini in prehajamo v zmerno in stabilno rast. Še vedno moramo znižati inflacijo, vendar gremo v pravo smer,« je sporočil Biden.

Tokratno poročilo o zaposlovanju potrjuje mnenje predsednika Federal Reserve St. Louisa Jamesa Bullarda, da se je možnost tako imenovanega mehkega pristanka za gospodarstvo povečuje.