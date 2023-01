#glosa Dobrodošli​

Na predvečer vstopa Slovenije v Evropsko unijo, se pravi 30. aprila 2004, je na Kongresnem trgu v Ljubljani potekala velika slovesnost. Slavnostni govornik je bil takratni predsednik države dr. Janez Drnovšek. Kaj je povedal? Kdo bi vedel, verjetno kaj o zgodovinskem uspehu slovenskega naroda, bla bla in tako dalje. No, en stavek pa je takratnim kronistom ušel in še vedno ostaja kot najbolj spregledan, a še kako pomemben v zgodovini vseh političnih govorov naših veljakov. Takole se je glasil: »Nekateri so ostali zunaj, pomagajmo jim!«