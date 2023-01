Zapisana vprašanja – po vašem sprenevedava – in »navijaški« odgovori niso z mojega zelnika, ampak zrcalijo vedno novo in novo razdeljenost državljanov (vir so njihove različne izjave in zapisi, tudi zapisi medijev) – kot posledico neodgovornih ravnanj politike in drugih. Pa če vam je to všeč ali vam ni. Na to opozarjam in gotovo soglašate, da nas je zadnja afera dodatno razdelila. Razdelila na ljudi, ki podpiramo Bobnarjevo – s tem pravno državo –, ter na tiste, ki nekritično zagovarjamo lojalnost vladi za vsako ceno (če vas prav razumem)? In navijaška reakcija, kot pišete, naj bi bila pogojena z absurdom, ker stranke opozicije (v glavnem SDS) opozarjajo na pravo srž problema? Ne, sama ne vidim vsega skupaj tako poenostavljeno. Zaradi vseh dosedanjih izkušenj s SDS v njenem zagovarjanju bivše notranje ministrice ne vidim posebnega absurda, ampak bolj pričakovano izkoriščanje situacije za dodatno rušenje Golobove vlade. Kako so se zavzemali za pravno državo, za Bobnarjevo in policijo, smo spremljali dve leti, v podpiranju Golobove resnice pa ne vidim pretežno, še manj pa zgolj, reakcije na SDS ter navijaštva.

Razlogi, da se postavimo na eno ali drugo stran, so pač lahko različni: so recimo objektivni ali subjektivni. K zadnjim lahko štejem tudi navijaštvo, nastalo morda zaradi obljub, ki smo jih dobili pred volitvami, ali bojazni, da bomo prišli z dežja pod kap, če bo ta vlada padla; so vprašanje dobrega ali slabega poznavanja problematike; lahko nas prepričajo argumenti enih ali drugih ali pa jim kar na slepo verjamemo. Lahko so posledica preslabih informacij ali našega nezanimanja zanje … Najslabše pa je, če nas politiki, novinarji … hkrati zasipajo z nasprotujočimi si informacijami, podprtimi z nasprotujočimi si argumenti, ki pa jih lahko jemljemo za verodostojne.

Takrat res ne vemo, komu bi verjeli. Stroka bi morala poskrbeti za to, da v javnosti do dvomov ne pride. Je potem rešitev v podrobnejših informacijah (tudi vi nam jih dajete, hvala)? Ali je bolje, kot sem zapisala v pismu – kar napačno tolmačite, da zagovarjam lojalnost za vsako ceno –, da bi zreli politiki morali take spore reševati znotraj vladnih relacij. Kar pomeni, da bi se o problemih pogovarjali ter iskali rešitve ves čas sproti, javnost pa vključili šele takrat, ko jih ne bi našli in se zato razšli. Zdaj se pred nami čudijo, češ, nismo vedeli za probleme, in nas postavljajo v vlogo laičnih razsodnikov. Se vam zdi to prav?

Upam, da v politiki, v vladi, obstajajo pogovori, vsaj Golob jih pogosto omenja (s predznakom iskreni in prijateljski), kjer lahko vsak pove svoje mnenje, predloge in rešitve, in da ni samo poslušnega izvrševanja ukazov, kot menda v policiji. Sprašujem se, ali lahko »trk« različnih hierarhij (Golob – Bobnar) povzroča šum v komunikaciji. Spet drugo poglavje je zakonitost pri zaposlovanju, na katero se sklicujete, pa je vsaj vprašljiva v posameznih delih. Na primer: Ali so bili policisti v posebnem oddelku za sledenje res vsi strokovni, nepolitično nastavljeni, nujno potrebni? Pa še marsikaj drugega je sporno in dvomljivo. Od slepega izvrševanja ukazov Janševih, Hojsovih in Olajevih navodil navzdol do že kar malo pozabljene javne objave sistematizacije vseh policijskih mest v državi. Seveda je treba številne podrobnosti prepustiti neodvisnim strokovnjakom v sistemu.

O varovanju res ne vem skoraj nič. Zdi se mi pa vsaj zelo strokovno vprašljivo, ko se s takšno lahkotnostjo javno razpravlja o varovanju najvišjih državnih organov, z vsemi podrobnostmi vred, kar potencialnemu interesentu (od organiziranega kriminala, tujih obveščevalnih služb, tujih in domačih finančnih ter drugih lobijev do političnih »interesentov«) razkriva podatke za morebitno škodovanje posamezniku ali celotni državi. Ne glede na to, da tak »javni interes« zadovoljuje radovednost rumenega tiska in nekaterih v družbi.

Za konec še vprašanje, spoštovani soimenjak. Oglasili ste se na moje pismo, kar pozdravljam, čeprav nisem ravno pomembna. Sprašujem se, kolikokrat ste se oglasili za veliko pomembnejše zadeve v času zadnje Janševe vlade, ko so grobo rušili pravno državo in njene institucije. Ali ste se za Bobnarjevo potegnili, ko so vložili interpelacijo?

Polona Jamnik, Bled

*** Zaradi vseh dosedanjih izkušenj s SDS v njenem zagovarjanju bivše notranje ministrice ne vidim posebnega absurda, ampak bolj pričakovano izkoriščanje situacije za dodatno rušenje Golobove vlade.