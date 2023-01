Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree Tony Orlando and the Dawn

Za današnje čase in razumevanje popevk na sploh je zelo samosvoje besedilo o zaporniku, ki se po letih ječe vrača domov in svoje dekle prosi, da okoli domačega hrasta zaveže rumeno pentljo, da bo vedel, ali ga še ljubi (Zaveži rumeni trak okoli hrastovega drevesa). Pri nas je prirejeno skladbo recimo pela Sonja Gabršček na očitno veliko manj provokativno besedilo: »… jaz predobro vem, da ljubiti znam …« Kakor koli, Tony Orlando (rojen 1944 v New Yorku) in njegov sijajni spremljajoči ženski duet (Telma Hopkins, 1948, in Joyce Vincent Wilson, 1946) sta bila prva na vseh lestvicah sveta. Če gre verjeti ne povsem zanesljivim podatkom s spletnih strani, se povsem na vrh ni uvrstil le na Danskem, v Nemčiji in Avstriji. Skupaj naj bi prodali kar šest milijonov te male plošče, ki je zaradi zaporniškega besedila dobila nešteto priredb in so jo uporabili na mnogih političnih protestih. V ZDA je bila skladba, ki so jo izdali 19. februarja, na prvem mestu štiri tedne, enako v Angliji, v Avstraliji pa so bili Tony Orlando and the Dawn na prvem mestu lestvice celo sedem tednov.