Na takšne in drugačne posledice takšnega stanja je v obširnem zapisu v dveh nadaljevanjih v časniku Dan opozoril slovenski psiholog, pisatelj, politik in učitelj dr. Mihajlo Rostohar, po rodu z Breg v krški občini, ki ga povzemamo v nadaljevanju. Rostohar se je v politično življenje kot privrženec Masarykovih idej vključeval že kot študent v Pragi. V bran njegovim tezam o narodnostnih, kulturnih in gospodarskih potrebah Slovencev pod dunajsko krono se je leta 1913 postavil tudi Ivan Cankar. Znan je njegov nastop oktobra 1918, ko je bilo divjanje 1. svetovne vojne v zadnjih zdihljajih. Z enega od balkonov ob Kongresnem trgu je kot član Slovenskega nacionalnega sveta nagovoril avstrijske vojake, pomešane med množico udeležencev organiziranega političnega shoda, med katerimi je bilo precej Slovencev, in jim dal vedeti, da je nastopil čas za Jugoslavijo, ter na tak način veliko prispeval k mirni zamenjavi oblasti v slovenski prestolnici. Kot akademik je objavil več kot 260 znanstvenih del, leta 1912 pa je med razumniki Avstro-Ogrske izvedel anketo o nacionalnem počutju, pripadnosti in odnosu do drugih narodov, kar je predstavljalo prvo raziskavo javnega mnenja v Evropi, morda tudi v svetu. Pred stavbo Univerze v Ljubljani so mu leta 1989 odkrili doprsni kip. Njegov kip krasi tudi park znamenitih meščanov v Krškem, kjer so po njem poimenovali tudi osnovno šolo.

O nalogah slovenske politike.

Prišlo je tudi pri nas že v navado, da koncem starega leta sklepamo politične bilance in delamo načrte za bodočnost. To je gotovo hvalevredno. Ampak naši politiki so sklenili bilance le vsak za svojo stranko, bilanca za celokupen narod pa se ni delala.

Osnovni pogoj vsake smotrene narodne politike je vendar temeljita bilanca, ker le na podlagi te je mogoče premeriti naše narodno-politične in gospodarske moči, le na podlagi te mogoče je tudi snovati načrte za bodočnost. Pričujoči članek naj bo skromno nadomestilo zato.

Na podlagi statističnih podatkov hočemo pokazati našo plemensko silo in obenem naše narodno-politične slabosti. Ozirajoč se na tozadevne rezultate bomo poskusili v glavnih potezah orisati naloge slovenske narodne politike za bodočnost.

Slovenci smo krvno zdrav in jak narod, ki ima dobrih 5 odst. več ekspanzivne sile kakor nemški ali italijanski. (…)

Ta rezultat nam potrjuje tudi narodna statistika na Koroškem. L. 1900. je bilo na Koroškem 11.500 novorojencev, izmed katerih je pripadalo na tretjino Slovencev 4.983, na dve tretjini Nemcev pa le 6.517. Število slovenskih porodov znaša torej za celih 11% več kakor nemških, medtem ko celoten prirastek prebivalstva znaša le 0.6%. Vzrok temu neznatnemu prirastku je deloma izseljevanje, največ pa velika umrljivost nemškega elementa. Slovenci na Ogerskem so se v letih devedesetih pomnožili za 40%, na Primorskem pa celo za 52%.

Na Kranjskem slovenski živelj izkazuje na videz najmanj expanzivne sile, celoten prirastek prebivalstva je namreč znašal le 8.35%. Toda če primerjamo število porodov s številom prebivalstva in zakonov, vidimo, da krvna ekspanzivnost slovenskega plemena na Kranjskem nič ne zaostaja za severnimi in južnimi pokrajinami. (…)

Posebno statistika izseljevanja nam more te pojave še najbolj pojasniti. Faktum je, da se Slovenci poleg Čehov in Malorusov izmed vseh narodov v Avstriji najbolj množe, kljub temu pa znaša njih narodni prirastek najmanj. V letih 1890–1900. je namreč znašal celoten prirastek prebivalstva v Avstriji 9.4%, Slovencev pa le 1.37%.

Prežalostno sliko nam nudi primerjanje v prirastku nemškega in slovenskega prebivalstva. V Avstriji je znašal v letih 1880. prirastek nemškega prebivalstva 36.75%, prirastek slovenskega prebivalstva 5.23%, v letu 1890. je bil prirastek nemškega prebivalstva 36.65%, prirastek slovenskega prebivalstva 5.61%, v letu 1900. je bil prirastek nemškega prebivalstva 35.78%, prirastek slovenskega prebivalstva 4.65%.

Torej stalno nazadovanje. Kaj je vzrok temu? Glavni posredni vzrok našega narodnega nazadovanja je iskati v izseljevanju iz slovenskih krajev na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem v tuje oddaljene kraje. Izseljevanje gre v splošnem iz poljedelskih v industrijalne kraje. (…)

Koliko slovenskega življa se je izgubilo tekom zadnjih petdesetih let v tujini, tega se danes ne da več statistično dognati, le v nekaterih krajih se da to število približno uganiti in iz tega na splošno sklepati. Za ilustracijo postavimo naj le mesti Maribor in Celovec. Mesto Maribor je imelo nam reč do leta 1900. 71% svojih priseljencev iz slovenskih krajev, t. j. Slovencev, izmed teh se jih je ohranilo le 17%, 54% pa se jih je ponemčilo.

Mesto Celovec, ki je dobivalo do najnovejšega časa svoj naraščaj edino iz slovenskih krajev, je imelo leta 1860. dvetretjinsko slovensko večino, leta 1900. pa je tvoril slovenski živelj le še 1/12 vsega mestnega prebivalstva.

Koliko slovenskega življa nam je požrl Gradec, Beljak in druga nemška mesta in trgi, to nam dokazujejo številna slovenska imena. Isto velja za Primorsko in druge dežele, kamor so se Slovenci priselili, če izvzamemo skromne začetke narodnega gibanja med amerikanskimi Slovenci, o katerih se danes niti približno ne more trditi, da se bodo mogli vzdržati v tujini.

Na drugi strani pa čutimo na naših severnih mejah nemško invazijo v slovensko ozemlje.

Kakor vse kaže, se vrši njih prodiranje premišljeno po načrtu. Na skrajno vzhodni točki slovensko nemške meje tlačijo se v smeru od Radgone na jug, kjer je v letih 1890–1900. slovenski živelj v posameznih občinah nazadoval za 10–34%, dalje prodirajo v smeri od Cmureka, v čigar okolici smo pali za 10–20%. Osrednja točka germanizacije na Štajerskem je vsekako mesto Maribor, od katerega nam preti največja nevarnost, če se okolica ne prebudi še v pravem času. Nemci se tega zavedajo, zato delajo z vso silo na ponemčenje Mariborske okolice. (…)

Dan, 9. januarja 1912

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib