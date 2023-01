Protesti so po besedah prebivalcev severozahodne province Khyber Pakhtunkhwa izbruhnili potem, ko je skupina Tehreek i Taliban Pakistan (TTP) okrepila napade v njihovi provinci. »Naši ljudje nočejo biti grešni kozli v novi igri, ki se vsiljuje regiji,« je na Twitterju zapisal pakistanski uradnik Mohsin Sawar.

TTP je odgovorna za desetine nasilnih napadov in stotine smrti po vsem Pakistanu, odkar se je pojavila leta 2007. Gre za organizacijo, ki združuje različne islamistične oborožene militantne skupine, ki delujejo vzdolž afganistansko-pakistanske meje. Je ločena od talibanov v Afganistanu, čeprav deli podobno islamistično ideologijo.

Nekaj časa je tudi obvladovala obsežna območja, kjer živijo različna pakistanska plemena, in uvedla radikalno različico islamskega prava. Njeni borci so bili od leta 2010 v veliki meri pregnani iz Pakistana v sosednji Afganistan, vendar so bili po vrnitvi afganistanskih talibanov na oblast v Kabulu znova opogumljeni pri svojem delovanju.

TTP se je junija s pakistansko vlado dogovorila o prekinitvi ognja, vendar sta obe strani večkrat zatrdili, da se premirje ni spoštovalo, prišlo pa je tudi do številnih spopadov.

V četrtkovi raciji v mestu Wana je bilo ubitih najmanj enajst domnevnih članov TTP, vključno s poveljnikom in dvema samomorilskima napadalcema, so sporočile pakistanske oborožene sile. Istega dne so člani TTP napadli policijski konvoj in ranili pet ljudi.

V Pakistanu je bilo lani 376 terorističnih napadov. Po podatkih pakistanskega inštituta za konflikte in varnostne študije je bilo lani v napadih ubitih 533 ljudi, še 832 pa ranjenih. Center za raziskave in varnostne študije pa dodaja, da so napadi terjali tudi življenje najmanj 282 pripadnikov varnostnih sil.