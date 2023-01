Prvič: spolna zloraba ni le posilstvo! In ne zgodi se samo otrokom. Zlorabljeni so tudi odrasli! Četudi je po uradnih podatkih v Sloveniji spolno zlorabo doživela vsaka 5 deklica in vsak 7 deček (tisti, ki so jih storili, še vedno prihuljeno hodijo med nami in oprezajo za novimi deklicami in dečki), so v spolne odnose potisnjeni tudi odrasli z različnimi pretvezami in ustrahovanjem. Takšni spolni odnosi zato NISO konsenzualni. Prav tako spolno nasilje ni samo nekonsenzualen seks, temveč vsakršno vedenje, ki ga oseba doživlja kot vdor v svojo telesno integriteto: neželeno otipavanje, dotikanje, poljubljanje, neprimerne pripombe o telesu, namigovanje na spolnost, zahteva po spolnem odnosu v zameno za službo, za napredovanje v službi, za višje ocene idr.

Drugič: pri spolnih zlorabah gre za zlorabo moči. Najpogosteje jo storijo avtoritete, kot so starejši sorodniki (babica/dedek, oče/mati, stric/teta), duhovniki, športni trenerji, učitelji, šefi in drugi nadrejeni, tudi starejši sorojenci, sosedi, ugledni vplivneži. Ne, ni normalno, da profesor na faksu osvaja študentke in jih ima za ljubice, doma pa se gre družino z ženo in otroki. Zlorablja svoj status, uspeh, pomembnost, ugled in jih unovči za seks. Gre za odnos med dvema neenakovrednima, od katerih eden predstavlja avtoriteto in ima posledično moč nad drugo osebo. Tako je bilo pri Uranjeku, ki je odpiral karierna vrata, in tako je tudi pri patru Rupniku, ki je kot duhovnik nune spovedoval (niso spovedovale nune njega). Pozorno preberite kazenski zakonik, ki v 174. členu govori o kršitvi spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Naj ga navedem kar v celoti: (1) Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali istega spola, ki mu je podrejena ali od njega odvisna, k spolnemu občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drugo spolno dejanje, se kaznuje z zaporom do petih let. (2) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, staro nad petnajst let, ki mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Tretjič: ko spregovorite o spolni zlorabi, bo proti vam zagrmelo. Pripravite se na to resničnost, drugače vas lahko zlomi. Nekaj nič kaj blagih opozoril. 1) Vedno bo del ljudi branil okolje, v katerem se je zgodila zloraba, ali zlorabo celo zanikal. Zanikanje je psihološko razumljivo, saj nekateri potrebujejo čas, da čustveno predelajo šokantne novosti. Zanikovalci pa bodo v zanikanju ostali. In vas najverjetneje zasovražili. 2) Sledil bo protinapad. Očitali vam bodo nečastne namene: maščevanje ali iskanje pozornosti. Tudi izmišljevanje in sodelovanje. 3) Skoraj praviloma bodo tisti, ki bi morali videti in vedeti, zanikali, da bi kadar koli kar koli opazili ali slutili o kakršnih koli neprimernostih. Pripravite se na ta sprenevedanja. 4) Razgaljenje zlorabe okrni ugled sredini, kjer se je zgodila, naj bo to družina, družabno omrežje, delovno okolje, duhovna skupnost. Del ljudi bo zato besen na vas (ne na zlorabljevalca). Lahko vam bodo pošiljali napadalna pisma ali na ulici s prezirom pogledali stran. 5) Zavedajte se, da nič več ne bo tako, kot je bilo. Razmerja se bodo trajno spremenila. Ljudje vas bodo odfrendali, izločili iz družabnih krogov in celo družin. Zgraditi boste morali novo socialno omrežje. 6) Tisti, ki jim boste zamajali ugled, se vam bodo (prikrito) maščevali. 7) Predno spregovorite, se okrepite s podpornimi prijatelji in usposobljenimi terapevti. 8) Ko spregovorite, vas čaka še trdo delo: lastno okrevanje, kriminalistična preiskava in zahteven sodni proces. Pripravite se na maraton. 9) Težko bo, a nagrada je neprecenljiva: vaša lastna svoboda. Vaše lastno duševno zdravje.

Morda ima tudi stavka pacientov zoper razsutje javnega zdravstva močno opraviti z zlorabami. 130.000 ljudi je ostalo brez svojega osebnega zdravnika! Ob tem, da državi plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje. Upor je legitimen, ne nemočno pristajanje na krivice, izkoriščanje in krajo državnega premoženja. In pogumno je spregovoriti, ne nemočno in prestrašeno molčati. Imejte obojega v izobilju. Glasu in poguma. V celotnem letu 2023. Zoper vse krivice in zlorabe. Srečno.