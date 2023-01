Tudi drugo pismo se je nanašalo na podjetje, za katero večina ljudi – sicer napačno – meni, da je državno. Nisem ga dobil jaz osebno, bilo je namenjeno javnosti, vsebino pa so kar podrobno povzeli časopisi. Napisal ga je največji lastnik Petrola. To pa ni država, pač pa Dari Južna. Svojo lastnino uveljavlja prek podjetij Vizija Holding, Vizija Holding Ena in Perspektiva FT. Država je drugi največji lastnik in ima 32 odstotkov delnic našega največjega trgovca z naftnimi derivati.

Monopolni trgovec

Dari Južna je v pismu, kot se šika za božič, namreč priznal, da je Petrol monopol. Kriv je podatek, ki ga je razkril, da je spomladi lani ob vladno postavljeni nižji ceni naftnih derivatov prodaja naftnih derivatov v Petrolu poskočila za kar 36 odstotkov. Južna je namreč prepričan, in jaz mu verjamem, da je ta skok nastal, ker je država 15. marca lani določila najvišje prodajane cene naftnih derivatov v maloprodaji in 1. aprila najvišjo prodajno ceno naftnih derivatov v veleprodaji.

Če bi bil Petrol (popolni) konkurent, bi lahko prodal več blaga, ne da bi znižal cene, saj bi bila zanj cena dana. Morebitno naraščanje stroškov bi ga lahko pri večanju prodaje ustavilo, če pa bi bil cenejši od konkurentov, bi si lahko izboril tudi mesto v klubu nepopolnih konkurentov. Za vse oblike nepopolne konkurence – še zlasti pa za monopole – pa je značilno, da morajo znižati cene, če želijo prodati več. Sliši se nenavadno, a to je glavna lastnost vseh nepopolnih konkurentov. Najlažje je trditev razumeti pri monopolu, pri katerem gre le za enega ponudnika na trgu. Krivulje povpraševanja po njihovem blagu so namreč tržne, te pa so padajoče, ker so vsota povpraševanj posameznikov. Padajoče krivulje povpraševanja pomenijo, da pri nižji ceni kupimo več blaga.

Južna nam je namreč razkril, da je kontrola cen naftnih derivatov znižala cene, a da je hkrati povečala obseg prodaje. Nižja cena – večja prodaja torej. Krivulja povpraševanja po blagu, ki ga prodaja Petrol, je torej padajoča, kar pa je, kot sem pravkar pojasnil, značilnost povpraševanj po blagu vseh nepopolnih konkurentov, še posebno monopolov. Če upoštevamo še to, da ima Petrol okoli 60 odstotkov trga naftnih derivatov v Sloveniji, je Petrol monopol. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je ta monopol skoraj 75-odstotni lastnik največjega trgovca s plinom v Sloveniji, to je Geoplina. Tudi ta je monopol. Tega seveda ni sklenil v svojem pismu Južna, ta sklep je moj.

Z leti pri meni tako vse bolj zori vtis, da je monopolni značaj Petrola že dolgo časa tabu tema. Celo različne študije so menda poskušale dokazovati, da ni tako. Ampak ob tem imam spomin na zanimivega moža iz časa, ko sem delovno dobo nabiral kot minister. Ne vem, katerega leta, a zagotovo pred letom 1996, je prišel k meni tedanji direktor Petrola Franc Premk, ki je leta 1998 umrl v prometni nesreči. K meni pa je prišel z idejo, da dejavnost Petrola razširi na komunalno opremljanje občin s plinom. Ker sem bil minister iz šolskih klopi, kjer sem študente učil tudi monopol, sem takoj pomislil na to, da je to ideja enega od tedanjih večjih slovenskih monopolov. Ne verjamem, da sem veliko premišljeval, saj tedaj časa za dolge razprave pač ni bilo, in tako sem Premku kar na tem sestanku dejal, da se z njegovo idejo strinjam, če Petrol zmanjša svoj monopol pri oskrbi z nafto in bencinom. Petrol je imel tedaj skoraj vse bencinske črpalke v Sloveniji. Malce sem bil presenečen, a Premk se je z mojim predlogom takoj strinjal. Vedel je, da je direktor enega največjih slovenskih monopolov, vedel je, da vodi državno podjetje, in vedel je, da ima glavno besedo pri državnih podjetjih pač minister.

Monopolni profiti

Smiselne in učinkovite konkurenčne politike monopolov ne pustijo pri miru, saj njihova ravnotežja vedno pomenijo tudi monopolne profite. Na voljo imajo nadzor cen in državno lastnino monopolov. Državna lastnina v podjetjih je smiselna le, če doseganja monopolnih profitov v podjetjih ni mogoče preprečiti z nadzorom cen in po tej poti doseči učinkovitega stanja v gospodarstvu. Takšno stanje na sploh omogoča tržno, zasebno lastniško in popolno konkurenčno gospodarstvo. Če bi veljalo to v vseh primerih, danes ne bi potrebovali državnih podjetij. A iz mikroekonomske teorije je dobro znano, da niti konkurenčni trg ne vodi do učinkovitega gospodarstva, če podjetja niso popolni konkurenti, če podjetja proizvajajo javne dobrine, če njihova proizvodnja povzroča zunanje učinke in če je njihova dejavnost podrejena informacijski nepopolnosti. V teh primerih mora intervenirati država. Zgolj ena od oblik intervencije pa je državna lastnina podjetij.

Državna lastnina v Petrolu je torej na mestu, ker je Petrol na domačem trgu monopol. Državna podjetja pa nimajo za cilj maksimiranja profitov, še posebno ne monopolnih profitov. To bi jim moralo biti prepovedano. Če bi bilo maksimiranje profitov pot k učinkovitim gospodarstvom, ne bi potrebovali državnega podjetja, saj bi učinkovita gospodarstva ustvarjala tudi zasebna podjetja, za katera je maksimiranje profitov v njihovi naravi. Na kratko, da bi dosegli učinkovito stanje z vidika družbe, morajo podjetja pozabiti na profit in poskušati dosegati z vidika družbe tako imenovane količinske cilje. Te jim mora zapovedati država, ki pa jih mora pred tem po politični poti prepoznati kot pomembne za družbo. Pošta Slovenije mora pravočasno raznositi pošto in Petrol mora zagotavljati povsod in vedno naftne derivate po čim nižjih cenah, četudi jim to onemogoča maksimiranje profitov in – bog ne daj – doseganje monopolnih profitov.

Državnih podjetij tudi nimamo za ustvarjanje prihodkov državnega proračuna. Za ta namen ima države davke. Da bi lahko država ustvarjala z državnimi podjetji javnofinančne prihodke, bi morala ta podjetja imeti profite. Toda ta podjetja ne ustvarjajo vedno profitov, ne smejo sprejemati odločitev tako, da maksimirajo profite, in lahko poslujejo tudi z izgubami, če je to smiselno z vidika družbe. V primeru, ko podjetje ustvarja različne monopolne rente in tega ni mogoče preprečiti z nadzorom cen, imamo državna podjetja tudi zaradi dejstva, da monopolni dobički in rente ne pripadajo zasebnim lastnikom, pač pa se socializirajo v obliki prihodkov države in s tem davkoplačevalcev. Zato v državnih podjetjih tudi nima smisla ohranjati kakršnih koli deležev zasebnih lastnikov. Državna podjetja bi glede na razlog njihovega obstoja morala biti v celoti v lasti države ali pa ne bi smela biti državna.

Prepričan sem, da Slovenci Petrol razumemo tudi kot meritorno dejavnost, kot nekaj, kar je pomembno za Slovenijo in njen ugled v svetu. Tudi v tem primeru gre za zasledovanje nekih neprofitnih ciljev. Po svetu imajo države podjetja, ki so običajno znana na svetovnih trgih in sceni, ker s tem promovirajo državo. Vsi poznamo s košarke Turkish Airlines, pri katerem ne gre le za promocijo prevoznika, pač pa predvsem za promocijo Turčije, četudi dela podjetje s to promocijo izgubo. Petrol je eno redkih slovenskih podjetij, ki ima vsaj na Balkanu svojo dejavnost. Se opravičujem, če je moja percepcija Petrola napačna, a mene ob cestah Hrvaške vedno spomni na mojo domovino, na tiste njene dobre stvari, kot so urejenost, solidnost, zanesljivost, kakovost in podobno. Če je zato Petrol izpostavljen dilemi med profiti na eni strani in predstavniško vlogo na drugi strani, je vsaj z vidika Slovencev zdaleč več vreden cilj predstavništva. Prav zato ni mogoče razumeti odločitve Petrola, da na hrvaškem trgu protestno za uro zapre svoje poslovalnice in izrablja kratek interval v hrvaškem nadzoru cen naftnih derivatov za dvig cen, kar je nepredstavljivo znamenje omalovaževanja trga naftnih derivatov, kupcev, državljanov in njihovih oblasti ter še česa pri naših sosedih. Ukrep, ki ne meče slabe luči le na Petrol, ampak sramoti vso Slovenijo. Kaj se je moralo zgoditi v glavah vrhnjega menedžmenta Petrola, da so sprejeli tako izsiljevalsko dejanje, in kakšno strategijo podjetja imajo ti vodje v svojih glavah? Trenutno so drugi največji trgovec na hrvaškem trgu naftnih derivatov in na Hrvaškem imajo strateške cilje tudi na področju zelene električne energije. Koga so mislili osvojiti z razkazovanjem svojih mišic?

Davki niso vojni dobički

Na tem mestu bi moralo postati jasno, zakaj sem na začetku poskušal pritegniti pozornost z božično-novoletno voščilnico ministra Hana. Pošta Slovenije ne more meriti svoje uspešnosti s profiti, meriti jo mora v dnevih, ko taka voščilnica pripotuje iz Kotnikove ulice v Ljubljani, kjer je gospodarsko ministrstvo, do mene na drugi strani Ljubljane. Tudi Pošta Slovenije je namreč s svojimi poslovalnicami v vsaki vasi monopol, njene storitve pa imajo celo učinke javnih dobrin in tako imenovanih zunanjih učinkov, kar vse opravičuje državno lastnino tega podjetja in neprofitno poslovanje. Varčevati ne sme, da bi imela večje profite, pač pa da bi bolj racionalno raznašala pošto. Če pa se ji zahoče maksimirati profite, kot da bi bila zasebno podjetje, se bo morala spopasti z resno konkurenco, v kateri ima malo možnosti za preživetje. Ampak ljudje bomo tedaj vsak dan čutili, da bi potrebovali »ta pravo« pošto, kot smo jo poznali nekoč.

Vendar pa Južna ni le jasno pokazal, da je Petrol v resnici monopol. Pokazal je, da Petrol vsaj na slovenskem trgu naftnih derivatov ta monopol tudi izkorišča. Moji že zdavnaj umrli profesorji teorije cen so menili, da je to zagotovo bistveno večji greh kot zgolj biti monopol. Južna se je namreč razjezil, ker je država 15. marca lani določila najvišje prodajane cene naftnih derivatov v maloprodaji in 1. aprila najvišjo prodajno ceno naftnih derivatov v veleprodaji. Ob tem naj bi dajatve ostale v glavnem nespremenjene, tako da je državni proračun prek trošarin in DDV ob tem znižanju cen zaslužil dodatnih 97 milijonov, saj se je prodaja zaradi nižjih kontroliranih cen povečala za 36 odstotkov. Petrol pa je z nadzorom cen izgubil 110 milijonov denarnih sredstev, pravi Južna. Ker zakon o kontroli cen od vlade zahteva, da plača nadomestilo, če s kontrolo cen povzroči škodo, Južna zahteva, da vlada Petrolu nadomesti teh 110 milijonov evrov iz davkoplačevalskega denarja.

Teh 110 milijonov je verjetno tako imenovani EBITDA, za amaterje kategorija, ki zagotovo ne vsebuje niti nabavnih stroškov Petrola za naftne derivate niti operativnih stroškov Petrola, med katerimi so tudi plače zaposlenih. Če je tako, primerjajmo stanje, v katerem je vlada nadzorovala cene, in stanje, ki bi bilo, če vlada ne bi nadzorovala cen. V zadnjem primeru bi bile prodane količine za dobro tretjino manjše, kot smo opozorili, ko smo ugotavljali monopol Petrola, cene pa toliko višje, da bi nastalo za 110 milijonov evrov več prihodka glede na stanje, ko je vlada kontrolirala cene, ki pa niso potrebni za pokrivanje niti nabavnih niti operativnih stroškov Petrola. Teh 110 milijonov evrov bi bil vir za monopolni profit, če bi Petrol sam oblikoval cene. Če je Petrol izgubil ta profit, potem je ta moral obstajati pred kontrolo cen in vlada je s kontrolo cen Petrolu odvzela zgolj monopolni profit.

Kdo se je pri tem veselil? Kupci, ki so kupovali na bencinskih črpalkah cenejše gorivo in v večjih količinah. Koliko so dobili kupci? 110 milijonov evrov! Država (po Južni) 97 milijonov evrov, ker je bil obseg kupoprodajnih dejanj z naftnimi derivati večji! In državljani, ker smo več plačali v državno blagajno z DDV in trošarinami na dodatno kupljene naftne derivate, kar pa je denar, s katerim slovenski davkoplačevalci kupujemo dobrine javnega sektorja: šolstva, dela pokojnin in zdravstva, vojske, policije, administracije in podobno. Zato davki niso »vojni dobički«, kot jih obsodi Južna, monopolni dobički Petrola pa so lahko vojni dobički.

Podcenjevanje volilcev

Kdo pa je izgubil? Kot bom še razložil, to ni bil Petrol, saj je on mrtva stvar – tovarna – ki nima kaj izgubiti. Izgubili so lastniki, a izgubili so monopolne profite. Seznam lastnikov pa se začenja z Južno in državo. Ampak, kot sem že pojasnil, država ne bi smela od Petrola pričakovati (monopolnih) profitov, država bi morala biti v Petrolu lastnik zaradi drugih razlogov. Ker je božični in novoletni čas primeren za zgodbice, naj še jaz napišem, kako je videti zahteva Petrola, da mu mora vlada povrniti teh 110 milijonov evrov, ker mu je menda s kontrolo cen naredila škodo. Predstavljajte si, da je v vaše stanovanje vdrl ropar, hotel odnesti dragoceno sliko za 20.000 evrov, a so ga policisti ujeli in mu odvzeli plen, še preden se je poskusil odplaziti iz vašega stanovanja. Potem pa čez mesec ali dva dobite pismo od roparja, da mu morate kot nadomestilo poslati 20.000 evrov, ker so mu policisti vzeli sliko in je zato utrpel škodo. Če mu ne plačate, kar zahteva, vas bo tožil.

Prav strašljivo je, kakšen presedan bi nastal z vračanjem teh 110 milijonov evrov. Potem bi lahko vsakdo zahteval od države povračilo »stroškov«, ki bi nastali zaradi ukrepov državne gospodarske politike. Na primer: povečate dohodnino za bogate in potem morate vrniti bogatim tisto, kar so zaradi takega dviga plačali več davkov v obliki subvencij. To bi bil konec gospodarske politike. Dogodki na Hrvaškem in ta zahteva po povrnitvi »škode« zaradi ukrepov vlade v Sloveniji kažejo neko prepričanje med vodstvom in delom lastnikov Petrola, da je podjetje Petrol močnejše od oblasti v državi, celo od oblasti v sosednjih državah, da sme postavljati pogoje in da se mora svet vrteti tako, kot si zamišljajo v Petrolu. Gre za preprosto logiko monopola (pa čeprav na vasi) tudi nad državo in vlado, ki smo jo izvolili. Gre torej tudi za podcenjevanje nas, ki volimo.

Če se spomnim časov, ko je direktoroval še Premk, se mi zdi, da so se časi zelo spremenili. Petrol ni več tisto, kar potrebujemo Slovenci, je tisto, kar potrebuje Južna. Niti ni več tisto zatočišče, kamor smo z nakupom kakšne delnice številni naložili denar za daljše obdobje. Niti ni več podjetje, za katero lahko z gotovostjo sklepamo, da bomo dobili bencin ali dizel, ko ga bomo potrebovali mi in ne ko nam ju bo Petrol usmiljeno prodal. Vsega tega razočaranja nad našim uglednim podjetjem ne bi bilo, če ne bi v Petrolu potekal spopad dveh sistemov upravljanja, ki ga je povzročil po eni strani vstop privatnega kapitala in po drugi strani napačno razumevanje ter praksa upravljanja države kot lastnika. Odločitve v Petrolu in tudi jasno pismo Južne kažejo, da je že nekaj časa zmagovalec privatni kapital. Vzrok za ta poraz državnega kapitala in države pa je v napačnem razumevanju korporativnega upravljanja, ki že nekaj časa vlada med našimi menedžerji in ki mu ves čas nasedajo tudi ministri zelo različnih vlad.

Hlastanje za profiti v vsakem trenutku in kjer koli je izraz privatnega kapitala, ki nima strateških ciljev, ampak je le finančni investitor. To je legitimen cilj privatnega kapitala in zato Južni ni mogoče očitati, da se obnaša neskladno s svojo vlogo v Petrolu. Je pač finančni investitor. Navsezadnje je zato na turških tržnicah treba barantati, če nočete užaliti prodajalca. Zato ravna Petrol kratkoročno na hrvaškem trgu in v Sloveniji zahteva odškodnino, ker mu država ni dovolila imeti monopolnih profitov. Zato tudi ne želi videti in upoštevati ciklov, ki nastajajo zelo sistematično na trgih naftnih derivatov, saj so vidni le skozi daljše obdobje, ki ga ne zanima. Če trgujete z naftnimi derivati na drobnoprodajnih trgih in sledite tem ciklom, seveda niha tudi vaša maloprodajna cena. Lahko pa ponujate vedno po neki stabilni ceni, zaslužite dobičke, ko so nabavne cene nizke, in tolčete izgubo, ko so nabavne cene visoke. Odločitev vlade, da določa marže v absolutnih zneskih pri tej trgovini, kar je sedanji režim kontrole cen naftnih derivatov, ščiti investitorje v Petrolu, saj jim je dohodek zagotovljen, nihanje cen pa prenaša na nas, končne kupce bencinov in dizlov. Spet je zmagal Petrol nad državljani.

Vrag bi vedel, kaj povezuje interese v Petrolu

Petrol je v zadnjih letih zasledoval politiko stabilnih profitov in ni sledil politiki stabilnih cen za končne potrošnike naftnih derivatov. Za področje naftnih derivatov v Sloveniji to pomeni, da bi morala država uporabiti moč, ki jo ima kot lastnik v Petrolu, in zahtevati prehod na novo cenovno politiko. Ne le novo cenovno politiko, ampak tudi na novo strategijo.

A dogajanja in odločitve v Petrolu kažejo, da se to ni in ne bo zgodilo. Ta polom države in s tem davkoplačevalcev pa je posledica, kot sem že omenil, napačnega razumevanja državnega upravljanja v državnih podjetjih. Gre za to, da ministri in od države izvoljeni nadzorniki ter krog menedžerjev trdijo, da je državno lastnino v podjetjih treba upravljati v skladu z interesi podjetij. Ampak nobeno podjetje, ne glede na lastnino, nima svojega interesa. Podjetje je tako s tovarniškega kot s kapitalskega vidika mrtva stvar in zato ne more imeti interesa. Podjetje je sestavljeno iz zgradb, opreme, strojev, ki se ne morejo niti zaljubiti niti sovražiti. Interese imajo – po šolsko – lastniki, delavci, menedžerji, kupci, dobavitelji, investitorji, okolje in država. Privatni kapital je v Petrolu jasno pokazal, da ne priznava interesa podjetja. Lastniki so najpomembnejši in so podjetje ustanovili ter ga lahko likvidirajo glede na svoje interese.

Mi pa imamo v podjetjih državno lastnino, da bi dosegali količinske cilje, o katerih smo govorili: da bi Petrol zagotavljal naftne derivate povsod in vedno ter da bi Pošta Slovenije uspešno raznašala pošto. Ti cilji so politični in niso profitni. To pa pomeni, da je zanj odgovoren minister, da mora podjetje imeti enotirni sistem upravljanja, v katerem menedžment izbira politična opcija na oblasti, saj smo jo zato izvolili, in da mora biti državno podjetje družba z omejeno odgovornostjo, saj nima kaj delati na borzah in se njegovo poslovanje tudi ne presoja po borznih kriterijih. Toda ne. Tudi nadzorniki v nadzornem svetu državnih podjetij morajo sprejemati odločitve po svoji vesti in s svojo odgovornostjo, pravijo naša načela korporativnega upravljanja. Slovenska vlada je zato videti kot kakšen starš, ki ima prepoved približevanju otroku.

Za takšnimi načeli korporativnega upravljanja v naših državnih podjetjih stoji posebna interesna skupina. Včasih člane povezuje medsebojno zagotavljanje dobrih služb po načelu »vrana vrani ne izkljuje oči«, včasih jih povezuje kakšen skrivnostni kupec podjetja, včasih čisto navadne zamere med ljudmi, porazi na golfu ali skupne ljubezenske spletke, včasih zgolj istospolna usmerjenost. Vrag bi vedel, kaj povezuje interese v Petrolu. Pa bi bilo bolje, če bi vedeli, da so direktorji Janševi, Golobovi in tako dalje, saj bi potem državljani vedeli, koga voliti in kdo v resnici vlada v imenu države ter tudi prepušča prevlado zasebnih interesov tudi v državnih podjetjih. Gospe Nade Drobne Popovič, predsednice uprave Petrola, pač ne moremo voliti, čeprav vodi del premoženja številnih državljanov Slovenije in kroji tudi njihovo življenje.

Tako so očitno tudi v Petrolu nastale razmere, v katerih se privatni lastniki požvižgajo na interese podjetja, ki jih tako ni, in ljubijo le svoje, nadzorniki, ki predstavljajo državo, nimajo stika z državo in upoštevajo interese podjetja, ki jih ni, menedžment pa oblikuje strategije edinih lastnikov, ki imajo živ interes, to je privatnih lastnikov, čeprav so v podjetjih, kjer je kar precej državne lastnine. Petrol pa ne opravičuje več dejstva, da je državno podjetje. Ali to velja tudi za Pošto Slovenije?

*** Državna lastnina v podjetjih je smiselna le, če doseganja monopolnih profitov v podjetjih ni mogoče preprečiti z nadzorom cen in po tej poti doseči učinkovitega stanja v gospodarstvu.

*** Se opravičujem, če je moja percepcija Petrola napačna, a mene ob cestah Hrvaške vedno spomni na mojo domovino, na tiste njene dobre stvari, kot so urejenost, solidnost, zanesljivost, kakovost in podobno. Če je zato Petrol izpostavljen dilemi med profiti na eni strani in predstavniško vlogo na drugi strani, je vsaj z vidika Slovencev zdaleč več vreden cilj predstavništva.