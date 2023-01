#intervju dr.Tomaž Zwitter: Bojim se, da smo kar privezani na naše osončje

Z glavo med zvezdami, a z nogami trdno na tleh, bi bil verjetno še najboljši opis dr. Tomaža Zwittra, profesorja astronomije, astrofizike in kozmologije na Fakulteti za matematiko in fiziko. Človeka, na katerega se splača obrniti, ko v medijski svet priplava kakšna novica o na novo odkriti zvezdi, o obstreljevanju asteroida ali o načrtih človeka, da se odpravi na Mars. Ali še dlje. Človeka, na katerega se splača obrniti, ko so številke o razdaljah in količinah zvezd nepredstavljive, kot je nepredstavljiv obseg vesolja samega.