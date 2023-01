Med ranljivimi skupinami, ki jih bodo prednostno poklicali na opredelitev v eni od dveh novih ambulant družinske medicine, v ZD Ljubljana navajajo starejše in kronične bolnike. »Zato vse paciente obveščamo, naj pridejo v ZD Bežigrad na opredelitev le v primeru klica in dodeljenega termina,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so pojasnili, posameznik v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja pri procesu opredeljevanja pri izbranem zdravniku izpolni izjavo o izbiri osebnega zdravnika, ki jo podpiše ob opredelitvi. Pacient se ob tem tudi spozna z zdravnikom, načinom dela v ambulanti ter urnikom.

V enoti ZD Ljubljana Bežigrad od 3. januarja delata dve dodatni zdravnici družinske medicine, ena v obsegu 0,6 programa ambulante družinske medicine in druga v polnem obsegu.

»Zelo nam je žal, da je dobra novica o novih zdravnicah, ki bosta skupno opredelili okoli 2500 oseb, sprožila čakanje ter nočne in zgodnje jutranje prihode pred zdravstveni dom,« so poudarili v ZD Ljubljana.

Vsem čakajočim so zjutraj podelili številke in jim povedali, da se lahko vrnejo tudi kasneje, v notranje prostore pa so jih povabili takoj ob odprtju enote. Opredelili so vse osebe, ki so danes prišle pred enoto Bežigrad v jutranjih urah. Vsem pacientom, ki so bili strpni in razumevajoči, se zahvaljujejo.

Glede jutranjih vrst čakajočih pred ZD Bežigrad se je danes odzval tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Poudaril je, da bi morali Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in vsak zdravstveni dom v dobi informatizacije in digitalizacije vendarle najti drugo pot, denimo opredelitev po telefonu.

V naslednjem tednu se bo minister sestal tudi z vodstvom ZZZS in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, ob tem pa upa, da bodo našli kompromis. Na vprašanje, ali tudi sam čuti odgovornost za nastale razmere, je odgovoril pritrdilno in zagotovil, da je kot minister ukrepal z vsemi pooblastili, ki jih ima.

Svetina zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov zahteva ukrepanje odgovornih

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je zaskrbljen zaradi stanja, ki je nastalo zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov in je po njegovem »alarmantno«. Od odgovornih pričakuje, da ne prelagajo odgovornosti drug na drugega, ampak začnejo konstruktivno sodelovati v korist bolnikov, so zapisali pri varuhu.

Svetina trenutno stanje vidi kot še en primer »velikega in sistematičnega kršenja pravic prebivalk in prebivalcev«.

Nad dogajanjem glede izbire družinskih zdravnikov, še posebej nad zadnjim dogajanjem v Zdravstvenem domu Ljubljana, je pretresen.»Ko sem zjutraj prihajal na delo in pred enoto Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana za Bežigradom videl dolgo vrsto ljudi, sem bil zgrožen,« so njegove besede navedli v sporočilu za javnost. »Težko razumem, da se v dobi digitalizacije, ko se večina storitev lahko opravi na daljavo, pred zdravstveno ustanovo sredi noči vijejo dolge vrste ljudi, da bi si izbrali osebnega zdravnika,« je navedel.

Pravica do zdravstvenega varstva je po njegovem opozorilu temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja ustava. »To ni nekaj nadstandardnega, ampak najbolj osnovna pravica, ki izhaja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,« je opomnil. Kot je dodal, je država odgovorna za učinkovito izvajanje zdravstvene dejavnosti, vzpostaviti pa mora ustrezno delujočo mrežo zdravstvenih služb na primarni, sekundarni in terciarni ravni.

Z ustreznimi ukrepi mora po njegovih besedah tudi zagotoviti, da bodo vsi ljudje deležni potrebnih preventivnih in kurativnih zdravstvenih ukrepov, ko jih potrebujejo. Dostopnost do zdravnika in kakovostno zdravljenje je izpostavil kot ključna elementa zdravstvenega varstva, zato je v skladu s svojimi pristojnostmi že ukrepal in od Mestne občine Ljubljana in vodstva ZD Ljubljana zahteval pojasnila in hitro ukrepanje, so še zapisali pri varuhu.

V enoti ZD Ljubljana Bežigrad te dni prihaja do dolgih vrst, saj pacienti čakajo na možnost, da bi se opredelili pri dveh novih družinskih zdravnicah. Zaradi gneče bodo od prihodnjega tedna bolnike vabili na opredelitev, prednostno pa bodo klicali najbolj ranljive skupine, ki so izgubile zdravnika v enoti Bežigrad.