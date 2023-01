V knjigi, ki bo javnosti dostopna prihodnji teden, se Harry spominja, da je v Afganistanu kot pilot bojnega helikopterja v letih 2012 in 2013 ubil številne talibanske borce. »Moja številka je 25. To ni številka, ki me navdaja z zadovoljstvom, me pa tudi ne sramoti,« je zapisal, pri tem pa izpostavil, da ni videl žrtev kot ljudi, pač pa kot šahovske figure.

Na zapis se je prek Twitterja odzval talibanski poveljnik Anas Hakani, ki je obsodil Harryjev zapis in pri tem poudaril, da tisti, ki jih je ubil, niso bili šahovske figure, pač pa ljudje z družinami, ki so čakale na njihovo vrnitev.

»Med morilci Afganistancev imajo le redki vašo spodobnost, da razkrijejo svojo vest in priznajo svoje vojne zločine,« je zapisal Hakani.

Ob Harryjeve navedbe se je za portal Forces News obregnil tudi upokojeni poveljnik britanske vojske Tim Collins, ki je princa obtožil, da se je obrnil še proti svoji drugi družini, vojski. Harryjevo kontroverzno avtobiografijo je označil kot tragično sleparijo, katere namen je samo zaslužek.

Odlomke še neobjavljene knjige so javnosti predstavili britanski novinarji, ki so pridobili kopijo španske različice knjige. Ta je namreč ponekod v Španiji bila pomotoma naprodaj še pred uradnim datumom objave.

38-letni Harry in njegova tri leta starejša soproga Meghan sta se pred tremi leti zapustila ožji krog kraljeve družine in se preselila v ZDA. Odtlej sta poskrbela že za več odmevnih intervjujev, v katerih sta razkrila skrivnosti iz kraljeve palače. Nazadnje sta pritegnila pozornost z odmevno Netflixovo dokumentarno serijo v šestih delih, v kateri sta predstavila svojo plat zgodbe razkola.