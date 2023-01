#subjektiv Ples ogljičnih kroglic

Bizarnost in predsednik sta dve besedi, ki smo ju do decembra lani večkrat brez težav uporabili v istem stavku. Borut Pahor si je ne le vlogo, pač pa tudi izvajanje funkcije predsednika pač predstavljal po svoje. Zdelo se je, da se bo z izvolitvijo Nataše Pirc Musar začelo neko novo obdobje bolj dolgočasnega in formalno uokvirjenega predsedovanja. Pravzaprav se je zdelo, da bo Nataša Pirc Musar naredila vse, da bo funkcija bolj resna. Manj vsegliharska in bolj preudarna. A že ob prvem izvajanju svoje zakonske naloge je novoizvoljena predsednica naletela na mino, ki so ji jo podtaknili tam, kjer je verjetno najmanj pričakovala – v civilni družbi.