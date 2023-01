Na območju njihovega 850.000 hektarjev velikega rezervata so začeli postavljati podzemne tople grede walipinije, pri katerih so zelenjavne grede slab poldrugi meter pod zemeljskim površjem. Zaradi vse večjih podnebnih skrajnosti – hudih neurij z močno točo, naraščajočih temperatur in sušnih obdobij – so se na že tako zapostavljenem območju ljudje odločili za varno prehransko oskrbo z novimi oblikami pridelave. Ljudstvo, ki se je v svoji zgodovini ukvarjalo predvsem z lovom na bizone, želi spet postati prehrambno neodvisno. Podzemne tople grede, kjer že pridelujejo različne vrste zelenjave, omogočajo pridelovanje hrane vse leto. Pozimi greje grede geotermalna energija in sončni žarki skozi stekleno streho, poleti pa preveliko vročino v toplih gredah regulirajo s prezračevalnimi napravami. V zadnjih letih je na območju zraslo že osem tovrstnih toplih podzemnih gred, njihovi lastniki pa druge člane skupnosti redno poučujejo o tej novi obliki pridelovanja zelenjave. Z walipiniji se je povečala tudi prehrambna varnost tamkajšnje skupnosti, saj je pridelek iz podzemnih gred kar desetkrat večji od primerljivih pridelovalnih površin na površju. Pridelkov iz podzemnih toplih gred ne prodajajo, temveč jih delijo med člane skupnosti. Ljudje na tak način dobivajo bolj zdravo hrano, prav tako pa z okolju prijaznejšo pridelavo prehrane Siouxi prispevajo tudi svoj del k zaščiti okolja.