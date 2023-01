Prostovoljni pogozdovalec

Senegal ne sodi med najbolj problematične države, kar zadeva obsežno krčenje gozdov. Kljub temu je zahodnoafriška država v zadnjih letih zaradi sečnje gozdov – les se večinoma uporablja v gradbeništvu in za proizvodnjo oglja – izgubila deset tisoč hektarjev gozdnih površin. Država in številne nevladne organizacije se zavedajo okoljskih težav, ki jih povzroča krčenje gozdnih površin, in že vrsto let s projekti pogozdovanja poskušajo ustaviti negativni trend izginjanja gozdov v državi, kjer še vedno polovica gospodinjstev za ogrevanje in kuho uporablja predvsem oglje.