Ker je prav to preseljevanje del demografske krize Japonske – država je soočena s padajočim naravnim prirastom, mladi pari se zaradi vse višjih življenjskih stroškov med drugim vse težje odločajo za naraščaj –, sedaj poskušajo tokijske oblasti negativne trende obrniti z nevsakdanjim prijemom. Prebivalcem Tokia bodo ponudili subvencije, da se odselijo iz glavnega mesta na podeželje. Vsaka družina, ki se bo odločila sprejeti ponudbo in se bo odselila na populacijsko degenerirana območja, bo prejela 7250 evrov za vsakega otroka. To bo že tretji poskus vlade zmanjšati število meščanov Tokia in ponovno spodbuditi razvoj na podeželju. V primerjavi s prejšnjima poskusoma so tokrat kar podvojili izselitvene subvencije, z namero, da bi bil načrt izseljevanja mladim parom še nekoliko bolj privlačen. Prav tako je vsako gospodinjstvo, ki se preseli iz Tokia in na podeželju zažene posel ali pa starši še naprej na daljavo delajo za podjetja v prestolnici, deležno dobrih 21.500 evrov enkratne nepovratne pomoči. V letih 2019 in 2021, ko so že ponujali finančne spodbude za izselitev iz Tokia, se je za premik iz megametropole na podeželje odločilo le skromnih 1250 gospodinjstev. Poskusi vlade spremeniti demografske trende sicer sovpadajo tudi s prizadevanji posameznih podeželskih krajev, da na svoja območja spet zvabijo meščane. Za vsakega otroka, ki je rojen v njihovem kraju, ponujajo enkratno nepovratno pomoč od 500 do 3000 evrov, ponekod pa lahko preseljene mestne družine dobijo tudi stanovanja z ugodnimi najemninami. Ali bodo ti prijemi zadostovali, da se obrnejo negativni demografski trendi v državi, ostaja vprašljivo. Po projekcijah naj bi prebivalstvo Japonske do leta 2065 upadlo s sedanjih 127 milijonov na 88 milijonov.