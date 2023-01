Sprva je v vasi Lusaka kot govedorejec lahko še dobro preskrboval svojo družino. Toda prihodki so z leti kopneli, družina je rasla, sčasoma pa je denarja začelo primanjkovati za osnovne življenjske dobrine, zdravstveno oskrbo družine in šolanje vseh otrok. Hasahya sedaj vlado prosi za pomoč, da bi lahko preskrbel svojo družino. Dve ženi sta ga zaradi nevzdržne situacije življenja v revščini že zapustili. Hasahya, ki se je zaradi bolezni upokojil in ne more več skrbeti za svojo družino, se je odločil, da je z velikim naraščajem v njegovi družini konec. Njegove žene bodo morale začeti uporabljati kontracepcijske tabletke. Tako se je le pozno odločil sprejeti nasvete vladnih ustanov, ki poskušajo zmanjšati rodnost v državi, kjer se prebivalstvo vsakih dvajset let podvoji. Uporaba kontracepcijskih tabletk je v številnih afriških državah, ki so soočene s podobno visokimi prirasti prebivalstva (v Ugandi vsaka ženska v povprečju rodi 4,5 otroka), še vedno sporna tako zaradi tradicionalističnih pogledov kot tudi prepričanja, da je velika družina pokazatelj blagostanja. Hasahya ima za svoje rojake sedaj priporočilo načrtovanja obsega družine. Štiri žene so povsem dovolj, pravi.