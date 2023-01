Pri uresničevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030 bo Slovenija prednostno delovala na treh vsebinskih sklopih, in sicer družbena neenakost in človekove pravice, izgradnja odpornosti družb (obnova po pandemiji covida-19, prehranska in energetska varnost, podnebne spremembe) in voda za trajnostni razvoj, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Prav tako si bo prizadevala za pravico do zdravega življenjskega okolja ter zagovarjala enakost spolov, pravice žensk, otrok, starejših in okrepljeno vlogo mladih.

Slovenija bo posebno pozornost namenila državam v razvoju, vključno z najmanj razvitimi in majhnimi otoškimi državami v razvoju, ki jih lahko med drugim doseže s programi razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Svojo kandidaturo v Ecosoc za obdobje 2023-2025 je Slovenija najavila že leta 2017, izvoljena pa je bila 10. junija lani. Ecosoc, ki ga sestavlja 54 držav članic, je eden izmed glavnih organov ZN. Pri njegovem delu sodeluje več kot 1600 nevladnih organizacij s posvetovalnim statusom.

Ecosoc povezuje številne organe ZN, regionalne ekonomske in socialne komisije ter funkcionalne komisije, pa tudi specializirane agencije, programe in sklade, ki so namenjeni implementaciji razvojnih zavez.