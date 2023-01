Kot gre razbrati iz ministrovih izjav, pred stavko, ki jo je zdravniški sindikat napovedal za sredo, tako ni pričakovati dogovora med vladno in sindikalno stranjo, na katerega so v četrtkovi izjavi še računali v Fidesu.

Vladna stran jim namreč očita kršenje oktobrskega stavkovnega sporazuma, s katerim so se zavezali o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti do 30. junija, ko se je vlada zavezala, da v zakonodajni postopek vloži spremembe plačnega sistema, ki naj bi jih dogovorili do 1. aprila.

Vlada po besedah ministra tako meni, da nestrinjanje z vsebino podpisanih aneksov h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike in dvigom plač predvsem mladih zdravnikov »ne more in ne sme biti niti vsebinsko niti formalno utemeljen razlog za stavko«.

Skladno z omenjenimi aneksi bodo vsi zdravniki in zobozdravniki od 1. aprila prejemali od osem do 20 odstotkov višje plače od osnovne, je izpostavil minister. »Če upoštevamo, kako se preračunavajo dodatki in uspešnost, bo to še višje. Vpeljali smo sedem novih delovnih mest. Odpravili smo strop, tako da bi lahko že s koncem leta marsikateri zdravnik napredoval v 61. plačni razred, kar se nikoli v zgodovini te države ni zgodilo,« je dodal.

Tako vlada ne sprejema načina, za katerega se je odločil stavkovni odbor Fidesa. »Pogajanja vedno pomenijo kompromis, in ne igre, v kateri ena stran dobi vse na račun druge strani in predvsem na račun pacientov. Vlada meni, da ravnanje Fidesa pomeni zlorabo pravice do stavke, ki je sicer kot civilizacijska pridobitev zapisana tako v ustavi kot v zakonu o stavki in tudi v mednarodnih konvencijah s področja urejanja delovnih razmerij,« je še dejal Bešič Loredan.

Ob tem je dodal, da je odgovor vlade usklajen z ministrstvoma za javno upravo in finance ter predsednikoma vlade.

Na vprašanje, ali bodo s predstavniki sindikata pred stavko še sedli za skupno mizo, je minister odvrnil, da bodo stavkovne zahteve obravnavane v skladu z že podpisanim sporazumom. »Vseh pet zahtev, ki so tukaj naslovljene, lahko zapremo v pogajanjih o zdravstvenem stebru do 1. aprila,« je prepričan. V ponedeljek je sicer na ministrstvu predviden pogovor s predstavniki Fidesa, a za zdaj še ni jasno, če bo do njega prišlo.

V Fidesu uradnega vabila še niso prejeli

V Fidesu uradnega vabila še niso prejeli, vsekakor pa pričakujejo čimprejšnji začetek oz. nadaljevanje pogajanj. Danes so tudi prejeli odgovor vlade na stavkovne zahteve. »Pričakujemo, da bo vladna stran imenovala pogajalsko skupino in da se bodo odprta vprašanja v zvezi s stavkovnimi zahtevami in napovedano stavko reševala v socialnem dialogu,« so dodali.

V Fidesu poleg odprave plačnih nesorazmerij v zdravstvenih timih sicer zahtevajo tudi javno in jasno opredelitev vlade, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki. Zahtevajo tudi oblikovanje jasne karierne poti zdravnikov in prenos napredovanj, doseženih v času specializacije, ki se sedaj zdravnikom po opravljenem specialističnem izpitu ne upoštevajo. Zadnja stavkovna zahteva pa je dosledno upoštevanje standardov in normativov. Ob tem pričakujejo tudi vzpostavitev pravnih podlag in virov financiranja za fleksibilno nagrajevanje zdravnikov in zobozdravnikov, ki te standarde in normative presegajo.

Izhodišča za pogajanja o plačnih stebrih v plačnem sistemu pa bodo po besedah Bešiča Loredana sprejeta do konca januarja. »Finančne posledice prenove plačnega sistema morajo biti namreč popolnoma jasne in usklajene z ministrstvom za finance,« je dejal. Priznal je, da so mislili, da bo to veliko bolj enostavno, vendar so pogajanja med ministrstvoma za javno upravo in finance precej težka glede na prihodnje proračune in napovedi. Začetek intenzivnih pogajanj minister sicer pričakuje še pred koncem januarja.