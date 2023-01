Ta odločitev vlade je po mnenju SDS v temeljnem nasprotju z duhom slovenske ustave, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva, človekovih pravic ter vladavini prava. Nekdanja tajna politična policija, uradno imenovana Služba državne varnosti in v ljudskem žargonu Udba, je bila institucionalizirano nasprotje temeljnih ustavnih vrednot današnje samostojne Slovenije, so dodali.

»Tako slovensko ustavno sodišče kot tudi vrhovno sodišče sta v različnih odločbah delovanje Udbe formalno prepoznala kot zločinsko,« so zapisali. Sklep vlade tako po njihovem mnenju v jedru krši temeljne pravice do človekovega dostojanstva in predstavlja »posmeh trpljenju številnih žrtev zločinskega delovanja Udbe«.

»Zloraba vojaških časti za poveličevanje šefa zločinske organizacije je nenazadnje tudi žalitev za Slovensko vojsko, ki je nastala na temelju odpora zoper represivni jugoslovanski režim, katerega sestavni del je bila desetletja tudi Služba državne varnosti oziroma Udba,« so še dodali.

Predsednik Zbora za republiko France Cukjati pa je v pisni izjavi pogreb Zemljariča z vojaškimi častmi označil za »veliko sramoto za Slovenijo«. Vlada, ki pogrebu take osebe dodeljuje vojaške časti, po njegovem mnenju izkazuje svojo privrženost nekdanjemu totalitarnemu režimu in ponižujoče ignorantski odnos do vseh, ki so v totalitarnem režimu trpeli ali bili celo ob življenje.

V Ljubljani so namreč danes z vojaškimi častmi pokopali politika, pravnika in gospodarstvenika Janeza Zemljariča. Zemljarič je bil v začetku 80. let predsednik slovenske vlade, zatem pa pet let podpredsednik jugoslovanske zvezne vlade. Bil je tudi notranji minister in direktor Službe državne varnosti. Umrl je 30. decembra na svoj 94. rojstni dan.