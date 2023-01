Kot so pojasnili v podjetju, je na občuten padec dobička vplivala globalna gospodarska kriza, zaradi katere je upadlo povpraševanje po pomnilniških čipih in pametnih telefonih.

Po oceni podjetja bo dobiček iz poslovanja v zadnjem četrtletju upadel na 4300 milijard vonov (3,4 milijarde dolarjev oz. 3,2 milijarde evrov), kar je velik padec v primerjavi z letom prej, ko so dosegli 13.870 milijard vonov (3,37 milijarde dolarjev oz. 3,2 milijarde evrov). Kot so navedli, bi v tem primeru dosegli najslabši rezultat četrtletnega dobička po tretjem četrtletju 2014.

Za rezultat, ki je »precej pod pričakovanji«, so v podjetju danes okrivili zaostrene makroekonomske razmere, h katerimi so z višanjem ključnih obrestnih mer in posledičnim spodbujanjem poslabšanja razpoloženja potrošnikov prispevale centralne banke po vsem svetu. Končno poročilo o poslovanju bo podjetje objavilo konec tega meseca.

Podjetje je vodilna hčerinska družba znotraj skupine Samsung, ki je ključnega pomena za četrto največje azijsko gospodarstvo.

Po napovedih analitikov bo letošnje leto po današnji objavi prvih podatkov o poslovanju zelo težko. V luči tega bo moralo celotno južnokorejsko gospodarstvo pripraviti dobro strategijo preživetja.

Do drugega četrtletja lani je Samsung v družbi drugih tehnoloških podjetij užival sadove velikega povpraševanja po elektronskih napravah in čipih med epidemijo.

Svetovno gospodarstvo pa se trenutno na drugi strani sooča s številnimi izzivi, vključno z naraščajočo inflacijo, obrestnimi merami in grožnjo obsežne dolžniške krize.