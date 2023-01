Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v sredo v oddaji 24ur zvečer dejal, da prejema signale, da želi ljubljanski župan Janković prodati dve enoti ZD Ljubljana, »ker je zemljišče super«, zdravstveno dejavnost pa strniti na ostale lokacije.

Na prošnje novinarjev po dodatnih utemeljitvah je Bešič Loredan na današnji novinarski konferenci dejal, da so ga na županovo namero o prodaji zemljišč opozorili številni viri. Sam da si sicer želi, da gre za lažne informacije, a da je moral kot minister na slišano opozoriti. »Mislim, da je v domeni občinskega sveta, da zadevo razišče,« je dodal.

Z Mestne občine Ljubljana so v četrtek sporočili, da bo Janković izjave ministra komentiral prihodnji torek na novinarski konferenci, nad izjavami pa da je zgrožen. V zvezi s tem je Bešiču Loredanu poslal dopis in pričakuje odziv.

Bešič Loredan poudarja, da z Jankovićem javno ne bo polemiziral, pač pa ga v naslednjem tednu pričakuje na sestanku na ministrstvu, kjer mu bodo predali »vse dokumente bolnikov pa tudi zdravnikov, ki so odšli iz zdravstvenega doma«. Dokumente bodo predali tudi ljubljanski svetniški skupini stranke Gibanje Svoboda.

Minister se je na novinarski konferenci odzval tudi na gnečo pred enoto ZD Ljubljana Bežigrad, kjer sta od torka odprti dodatni ambulanti družinske medicine, zato vsako jutro pred vhodom v zdravstveni dom nastajajo velike kolone.

Po poročanju medijev je gneča nastajala tudi danes dopoldne, nekateri so na opredelitev pri eni od novih družinskih zdravnic čakali že od prejšnjega večera. Med čakajoče sta prišla in jih poskušala pomiriti tudi Janković in direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič.

V ZD Ljubljana so pojasnili, da gneča nastaja, ker je opredelitev pri zdravniku treba opraviti osebno, Bešič Loredan pa poudarja, da bi morali Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in vsak zdravstveni dom v dobi informatizacije in digitalizacije vendarle najti drugo pot, denimo opredelitev po telefonu.

V naslednjem tednu se bo minister sestal tudi z vodstvom ZZZS in Jankovićem, ob tem pa upa, da bodo našli kompromis. Na vprašanje, ali tudi sam čuti odgovornost za nastale razmere, je odgovoril pritrdilno in zagotovil, da je kot minister ukrepal z vsemi pooblastili, ki jih ima.