Učenec OŠ Šmarje pri Kopru je po neuradnih informacijah portala Regional obala včeraj v šolo prinesel kladivo in z njim napadel drugega učenca. Sledil naj bi mu na stranišče in ga tam napadel. Sestavljen naj bi imel tudi seznam učencev in učiteljev, ki naj bi jih še nameraval napasti. Nekaj učencem je v nedeljo že poslal sporočila, da jih bo »vse pobil«. Prestrašeni starši so o grožnjah obvestili policijo in center za socialno delo. Štiri dni kasneje je vseeno prišlo do napada.

S PU Koper so za prej omenjeni portal potrdili, da so prejeli obvestilo o dogodku z elementi nasilja, v katerem je bil en otrok lažje poškodovan, a ker so vanj vpleteni otroci, obenem pa zraven še občutljivi podatki, podrobnosti ne morejo razkrivati.