Po mnenju Mojce Lukan iz programskega odbora inštituta so pomočnice vzgojiteljic ene od ključnih oseb pri vzgoji otrok. »Z otroki so v jutranjem varstvu, popoldanskih čakanjih na zadnjega starša, so zamenjava za čistilke, ko te zbolijo, so prva pomoč pri poškodbah, so opazovalke, pravljičarke, glasbenice, športnice, znanstvenice in naročje za crkljanje. Pričevanja kažejo, da prevzemajo tudi naloge vzgojiteljic, ko so te bolniško ali drugače odsotne,« je pojasnila.

V Inštitutu 8. marec poudarjajo, da je s plačo, nižjo od minimalne, težko plačati položnice, dobiti kredit in živeti dostojno življenje. Kot je opomnila Maja Koražija z inštituta, je povprečna plača pomočnice vzgojiteljice s srednješolsko izobrazbo za več kot 20 odstotkov nižja kot povprečna plača zaposlenih z enako stopnjo izobrazbe v javnem sektorju in za skoraj 50 odstotkov nižja od tiste, ki jo prejema vojak s srednješolsko izobrazbo. »Številne so zato prisiljene ob popoldnevih opravljati dodatna dela, veliko jih poklic tudi zapušča, kar pa ogroža kakovost in dostopnost javnega sistema vzgoje in izobraževanja,« je opozorila.

Tanja Matijašević, ki je tudi sama desetletje opravljala delo pomočnice vzgojiteljice, je opozorila, da poseganje po dodatnih delih pomočnic vzgojiteljic vodi tudi do izgorelosti. Po njenem mnenju so nujne spremembe. »Zadnji čas je, da se poklic ovrednoti in da se ga tudi ustrezno plača,« je dejala.

Več kot 22 tisoč zaposlenih v javnem sektorju prejema dodatek do minimalne plače

Ob tem pa v Inštitutu 8. marec poudarjajo, da nizke plače niso problem le pri pomočnicah vzgojiteljic, temveč pri številnih, zaposlenih v javnem sektorju. Pojasnili so, da več kot 22 tisoč delavk in delavcev v javnem sektorju prejema dodatek do minimalne plače.

»Nesprejemljivo je, da delavke in delavci, ki skrbijo za naše otroke, opravljajo skrbstvo starejših, kuharice, hišniki in drugi podporni delavci iz plačne skupine J prejemajo plače, nižje od minimalne. Nesprejemljivo je, da imamo v Sloveniji zakonodajo, ki omogoča, da delaš polni delovni čas, v pogodbi o zaposlitvi pa je zapisana plača, ki je nižja od minimalne,« je dejala Petra Meterc.

V Inštitutu 8. marec so danes zjutraj začeli zbirati podpise pod peticijo Za dvig plač pomočnic vzgojiteljic! Nihče ne sme imeti plače, nižje od minimalne. V prvi uri so zbrali že več kot 1150 podpisov. »Pomočnicam vzgojiteljic želimo pokazati, da niso same. Pravično se nam zdi, da bi bila njihova plača primerljiva s plačami posameznikov in posameznic v javnem sektorju, ki opravljajo enako zahtevne naloge in imajo primerljivo stopnjo izobrazbe,« je poudarila direktorica inštituta Nika Kovač.

Na problem prenizkih plač bodo pomočniki in pomočnice vzgojiteljic opozorili tudi na protestnem shodu, ki ga sindikat Sviz pripravlja 14. januarja v Ljubljani.