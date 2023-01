Padel, vstal in odpeljal

»Sem dobil policijo? Skozi okno gledam avto na cesti, ob katerem leži moški. Vsake toliko vstane, a kaj hitro spet pade po tleh. Pridete pogledat, kaj se dogaja?« je pred dnevi okoli pol pete ure zjutraj zaskrbljeni Koprčan o nenavadnem dogajanju obvestil lokalni urad. Čeprav so se podvizali, so bili policisti od sicer mrtvo pijanega moškega še vseeno počasnejši. 48-letnika so uspeli uloviti nekje blizu in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Letošnje leto pa se je porazno začelo za nespametnega 20-letnika iz okolice Ptuja, ki je kot voznik začetnik za neverjetnih 60 kilometrov na uro prekoračil omejitev hitrosti, obenem pa je za volanom sedel še opit. Ostal je brez izpita, plačati pa bo moral še 1500 evrov kazni.

Težili v bolnici, gostilni in ob grobovih

Ko eni spijejo par kozarčkov, so »kot rože«, simpatični, prijetni, nasmejani, spet drugi pa tako tečni, da se jih komajda prenaša. Seveda so se v naši rubriki znašli pripadniki druge skupine. Veseli december iz nekaterih izvleče tudi manj vesele plati – denimo iz moškega, ki je grozovito pijan razgrajal po novomeški bolnišnici, se nedostojno obnašal do zaposlenih na urgenci, ki so mu pomagali, in jih žalil. V Krškem so se policisti ubadali z žensko, ki se je spravila nad natakarico. Kaj točno ji je šlo v nos, ni jasno, a so morali možje v modrem poseči po prisilnih ukrepih, da se je 40-letnica vsaj za silo pomirila. Še enega opitega srboriteža so lovili po pokopališču v Šentjerneju. 39-letnik se je nedostojno vedel do uslužbencev pogrebne službe, prav nič bolj vzoren pa ni bil niti ob prihodu policije. Aretirali so ga in pridržali. Vsi trije so dobili denarne kazni.

Kradli v gasilskem domu in v mrliški vežici

Po državi pa so tudi prejšnji teden razgrajali tatovi, ki jim ni mar za praznike. Takrat se celo še bolj razživijo. A če smo v knjiga Maria Puza brali o tem, kako se mafija drži določenega kodeksa, pa je takih časov očitno že dolgo konec. V Novi Gorici so nepridipravi med prazniki iz neke stavbe ukradli defibrilator (ki lahko predstavlja razliko med življenjem in smrtjo!), v Celju pa so se spravili na prostore gasilskega društva in oropali tiste, ki za dobro drugih tekajo v ogenj. Ukradli so jim 25 kompletov miz in klopi. V Topolščici so se tatovi spravili na muzej, iz katerega so odnesli kos starega orožja in torbo z nabojniki. Le upamo lahko, da ga ne bodo znali usposobiti, da orožje ne bo delovalo ali pa jim streljanje niti ne bo padlo na pamet. Isto noč je nekdo v Žalcu vlomil v paketomat, iz katerega so odnesli več deset paketov. Nekdo je s parkiranega vozila v Celju odtrgal dve meglenki in ju odnesel. Brežiški policisti pa so na pokopališču prijeli tri najstnike, od tega dva mladoletna, ki so s strehe mrliške vežice že uspeli odstraniti petnajst metrov bakrenih žlebov. Nekaterim res nič ni več sveto.

Dolgoprsta natakarica

Policisti so prijeli 61-letno natakarico, ki je lastnico gostilne v Opatiji, v kateri je delala, oškodovala za najmanj 6600 evrov. Dragocen plen si je gospa uspela nagrabiti v le nekaj tednih, jemala pa je vse, kar ji je prišlo pod roke – pralni stroj, hladilnik, ledomat, mikrovalovno pečico, tehtnice, fritezo, kozarce, pa tudi alkohol in hrano. Gospa res ni bila izbirčna. Kako to, da njeni delodajalci niso opazili, kako se z velikimi aparati opoteka proti domu (ali pa da ti v kuhinji manjkajo), ni znano.

Sedem sedežev, 23 potnikov

Na nenavaden prizor so naleteli policisti na nemško-švicarski meji, ko so v ustavljenem avtomobilu našteli kar 23 članov družine na poti s Poljske v Bern. Verjetno kar verjeti niso mogli, ko so se ti počasi kobacali iz vozila, procesu pa ni bilo videti ne konca ne kraja. V Seat Alhambra s sedmimi sedeži se je uspelo stlačiti devet odraslih in štirinajst otrok. Skoraj dve nogometni ekipi s sodnikom vred! Vstop v Švico so jim najprej prepovedali, po ureditvi potrebne dokumentacije pa so jih spustili v državo. A ne nagnetene v istem avtu. Voznik je dobil denarno kazen, ker ni upošteval pravil varnosti za potnike.