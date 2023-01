V soboto bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -3 do 4, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 6 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo v severovzhodni Sloveniji še delno jasno. Drugod bo oblačno, v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Krepil se bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo oblačno in deževno.

Vremenska slika: Nad južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje topel in prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno, ob severnem Jadranu bo sprva precej nizke oblačnosti, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V soboto bo v krajih severno in vzhodno od nas povečini sončno, drugod pretežno oblačno.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje ljudi ugoden, v soboto pa bodo vremensko občutljivi že imeli manjše vremensko pogojene težave.