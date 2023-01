Včeraj je vrsta segala skoraj do Dunajske ceste in prav zaradi strahu, da tudi danes ne bodo prišli na vrsto, so se najbolj zgodni pred vrata ZD postavili že pred drugo uro zjutraj. Tudi 85-letna Ljubljančanka, ki je ostala brez osebnega zdravnika decembra lani, je s svojim zložljivim stolom prišla že ob 2.45. Čeprav je bila med tistimi, ki je danes dobila novega osebnega zdravnika, pa je bila nad samim sistemom vidno razočarana. A ni bila edina. Več v jutrišnji tiskani izdaji Dnevnika.