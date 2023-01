Za izvolitev je potrebna večina 218 glasov, lahko pa tudi manj, odvisno od tega, koliko kongresnikov ne glasuje ali le potrdi svojo prisotnost. Manj veljavnih glasov je oddanih, manj jih je potrebno za zmago. Republikanci imajo po zmagi na vmesnih volitvah lani novembra v 435-članskem domu 222 sedežev, demokrati pa le 212, potem ko je eden od njihovih predstavnikov kmalu po izvolitvi umrl.

Hakeem Jeffries na volitvah vztrajno osvaja po 212 glasov, McCarthy je v torek začel z 203, v 11. krogu pa jih je dobil le še 200. Kljub temu, da je skupini skrajnežev v republikanskih vrstah, ki se imenujejo poslanska skupina svobode, ponudil velike koncesije, ti ostajajo neomajni. Kritiki pravijo, da jih vladanje ne zanima, ampak nalašč ustvarjajo kaos, da bi oslabili zvezno vlado na splošno.

Če se bo to nadaljevalo, bo morala zmernejša večina republikancev skupaj z McCarthyjem najti skupni jezik z demokrati. Druga rešitev je, da McCarthy prizna poraz in se umakne. Morda bo do preboja prišlo do 13. januarja, ker se takrat izteče rok za potrditev plač kongresnih uslužbencev, sicer bodo morali iz lastnega žepa plačevati tudi svoje osebje.

Blokirana celotna zakonodajna veja oblasti

Predstavniški dom sicer ne more delovati, dokler nima predsednika. To pomeni, da je blokirana celotna zakonodajna veja oblasti, saj morata zakone potrditi tako senat kot predstavniški dom, preden jih podpiše predsednik. Izvršna veja oblasti oziroma Bela hiša pod vodstvom predsednika Joeja Bidna lahko medtem dela naprej, saj je proračun potrjen do konca septembra. Deluje lahko tudi sodna veja oblasti.

Predstavniški dom pa trenutno nekoliko ironično ostaja pod vodstvom »sedme sile«. Postopke do potrditve predsednika namreč vodi kongresna referentka, demokratka, sicer pa po izobrazbi in izkušnjah novinarka, temnopolta Cheryl Johnson iz New Orleansa. Odkar je od leta 2019 na položaju, je večinoma prenašala sporočila med senatom in predstavniškim domom ter potrjevala izide glasovanj o zakonih. Sedaj ima v rokah kladivce, s katerim skuša uvesti vsaj nekoliko reda v zmešnjavo v predstavniškem domu.

Johnsonova je končala študij novinarstva, kasneje pa je dobila še diplomo iz prava. Več kot desetletje je delala za inštitut Smithsonian, nakar se je preselila v kongres. Je šele četrta ženska in druga temnopolta oseba na položaju kongresnega referenta. »Mislim, da Cheryl Johnson, ki je sama po sebi zgodovinska osebnost, odlično opravlja svoje delo v zelo težkih okoliščinah,« je dejal Hakeem Jeffries, ki skupaj z drugimi demokrati uživa v težavah republikancev.

V četrtek zvečer, ko je tudi v 11. krogu dobil vseh 212 demokratskih glasov za položaj predsednika predstavniškega doma, je Jeffries skupaj s kolegi glasno nasprotoval predlogu o prekinitvi glasovanj do danes opoldne po krajevnem času.

McCarthyju ne pomaga niti Trumpova podpora

Prekinitev je bila sicer potem le izglasovana, ampak dlje kot McCarthy doživlja poraz za porazom, več možnosti je, da se bo republikanec iz Kalifornije začel pogajati z demokrati, kar bi pomenilo veliko lažje delo do konca mandata in veliko lažje življenje za Bidna in demokrate. Za zdaj je to še oddaljena možnost, ker je žogica v rokah republikancev. McCarthyjevi nasprotniki, ki jih je okrog 20, ostajajo trmasti in ga zavračajo, čeprav jim je popustil praktično pri vseh zahtevah in vnaprej oslabil svoj položaj, če bo nanj izvoljen.

Ne pomaga mu niti to, da mu je javno podporo izrekel bivši predsednik ZDA Donald Trump, ki sicer tako kot večina republikancev komaj čaka začetek preiskav predsednika Bidna.