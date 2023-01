Tretje in četrto mesto sta zasedla Maročan Yassine Bounou (Sevilla) in Hrvat Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), slovenski as Jan Oblak, vratar madridskega Atletica, si z desetimi točkami z Brazilcem Alissonom Beckerjem deli sedmo mesto.

Courtois je priznanje prejel drugič po letu 2018, dvakrat je bil vratar leta tudi Danec Peter Schmeichel, več kot dvakrat pa so za najboljše razglasili Italijana Gianluigija Buffona, Španca Ikerja Casillasa, Nemca Manuel Neuerja (vse petkrat), Italijana Walter Zengo, Čilenca Joseja Luisa Chilaverta in Nemca Olivera Kahna (vse trikrat).

V drugih kategorijah slovenskih igralcev ni med najboljšimi, najboljši igralec je prepričljivo Argentinec Lionel Messi, priznanje je dobil že 12-ič v karieri, najboljši mladi igralec je Anglež Jude Bellingham, najboljši strelec Francoz Kylian Mbappe, Messi pa je tudi najboljši strelec na mednarodnih tekmah.