Pingpong z ljubljanskimi mladimi zdravniki

Čeprav so številni Ljubljančani danes zaradi prihoda dveh zdravnic že navsezgodaj čakali pred bežigrajsko enoto zdravstvenega doma, se odhodi zdravnikov iz tega javnega zavoda z novim letom niso ustavili. Ta mesec bodo ostali še brez treh, so nam potrdili v zdravstvenem domu. V ozadju odhodov mladih strokovnjakov, na katere so računali v ljubljanskem osnovnem zdravstvu, so med drugim trenja glede dviga plačnih razredov. Od 18 vlog, ki so jih podali lani in predlani, so jih na ministrstvu za zdravje zavrnili enajst, kažejo podatki zdravstvenega doma. Sedem od zdravnikov, pri katerih so skušali uporabiti to možnost – večinoma gre za mlade strokovnjake – je zatem zapustilo ta zdravstveni zavod.