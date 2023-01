Zbiranje idej za spomenik izbrisanim

Do 13. februarja je odprt javni natečaj za idejne predloge za spominsko obeležje v Parku izbrisanih, ki bo s prenovo Roga nastal na okoli osem tisoč kvadratnih metrov velikem nekdanjem tovarniškem dvorišču. V novem javnem parku, ki so ga v skladu z odlokom mestnega sveta MOL in na pobudo predlagateljev, Amnesty International Slovenija in Civilne iniciative izbrisanih aktivistov (CIIA), poimenovali Park izbrisanih, bo stalo tudi spominsko obeležje, posvečeno izbrisanim. Pri tem spomenik ni mišljen v obliki javne plastike, temveč kot (uporabni) objekt s funkcijo urbane opreme, ki bo umeščen na novo mestno zeleno površino, kjer bodo pri zasaditvi sledili načelom užitnega parka, torej izbiri sadnih sort drevja, in sonaravne zasaditve.