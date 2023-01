Plamenci v solinah navdušujejo

Letos so Krajinski park Sečoveljske soline spet obiskali plamenci, kar je v javnosti zbudilo navdušenje. Ne gre sicer za izreden dogodek, saj so tamkajšnji gostje že vse od leta 2005, v soline pa jih očitno privabi hrana – rakci, ki odraslim plamencem tudi dajejo značilno rožnato barvo. Trenutno jih je v Sečoveljskih solinah 22, lani so jih imeli več kot 50.