Kot je sporočil predsednik organizacijskega komiteja, upokojeni generalmajor Ladislav Lipič, slovesnosti v spomin na zgodovino uporništva slovenskega naroda organizirajo ponosno in s pogledom v preteklost ter prihodnost, in sicer predvsem zato, da mlade opominjajo, kako je treba braniti domovino, ko so ogroženi njena ozemeljska celovitost, jezik, kultura, ljudje in obstoj naroda.

S tokratno slovesnostjo se bodo ob stoletnici njegovega rojstva poklonili tudi partizanskemu pesniku Karlu Destovniku Kajuhu in, kot je poudaril Lipič, »njegovi navdihujoči pesniški ustvarjalnosti, namenjeni partizanskim borcem in še danes vsem nam, ki sta nam svoboda in žlahtna tradicija slovenskega uporništva nepogrešljivi vrednoti našega življenja in delovanja tudi danes«.

»Temu primerna so tudi naša pričakovanja glede tistih politikov, ki se niti ob državnih praznikih ne morejo zadržati, da ne bi udarjali po bobnih sovraštva in delitev. Zato naj bo sporočilo ob letošnji slovesnosti 'Bodimo enotni v prihodnosti',« je dodal Lipič.

Slavnostni govornik na tokratni slovesnosti bo poslanec Gibanja Svoboda in večkratni udeleženec prireditve v Dražgošah Borut Sajovic. Udeležila se je bo tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki bo položila venec h kostnici spomenika v Dražgošah. Slovesnosti bodo prisostvovali tudi nekateri drugi poslanci ter državni svetniki in ministri.

Več organiziranih pohodov

Nedeljska slovesnost bo predstavljala vrhunec 66. sklopa prireditev »Po stezah partizanske Jelovice«. Na prireditev se bo znova mogoče podati v okviru organiziranih pohodov, ki jih v sodelovanju z veteranskimi organizacijami pripravljajo različna planinska društva; 44. pohod Po poti Cankarjevega bataljona v Dražgoše in 24. pohod Železniki–Ratitovec–Jelovica–Dražgoše se bosta tradicionalno začela že v noči na nedeljo.

Dražgoška bitka je bila, kot poudarjajo organizatorji prireditve, ena večjih bitk med drugo svetovno vojno v Sloveniji. Spopad Cankarjevega bataljona z Nemci v Dražgošah je imel zgodovinski pomen za vso Evropo. Partizani so se 11. januarja 1942 ob izgubi devetih tovarišev umaknili na Jelovico, Nemci pa so pobili 41 domačinov, požgali vas ter jo januarja in februarja popolnoma porušili.

»Prvi velik upor na naših tleh predstavlja skupaj z borbo v Rovtu nad Selško dolino, kjer je padlo 45 vojakov patrulje 181. rezervnega policijskega polka, in množično decembrsko poljansko vstajo z uspešnimi boji Cankarjevega bataljona pomembno trilogijo bojev v prvem letu upora na slovenskih tleh, saj je omajala mit o nepremagljivosti nemške vojske,« so pojasnili v Združenju borcev za vrednote NOB Škofja Loka in organizacijskem komiteju.