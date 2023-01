Več evropskih držav je včeraj napovedalo, da bodo od potnikov, ki prihajajo iz Kitajske, za vstop zahtevale dokazilo o negativnem izvidu testa na novi koronavirus. S tem sledijo v sredo sprejetim priporočilom držav članic EU in schengenskega območja, ki »močno spodbujajo« zahtevo, da imajo vsi potniki iz Kitajske dokazilo o negativnem testu, ki ni bil opravljen več kot 48 ur pred odhodom. Svetujejo tudi naključno testiranje potnikov, ki prihajajo iz Kitajske, testiranje odpadnih voda v letalih, ki prihajajo od tam, ter nošnjo mask na vseh letih v Kitajsko in iz nje.

Gre sicer za priporočila, ki jih države niso dolžne upoštevati, saj je odločitev o tem v pristojnosti vsake posebej, a jim je včeraj več držav hitro sledilo. Nemčija je napovedala preverjanje potnikov iz Kitajske, pogoj negativnega hitrega testa za njihov vstop v državo in testiranje odpadnih voda. Negativen test bodo zahtevale tudi Španija, Švedska in Francija, ki bo opravljala tudi naključne teste. Italija na letališču v Milanu že sama testira potnike iz Kitajske.

Pričakovan naval ob kitajskem novem letu

Odločitev evropskih držav sledi dogajanju na Kitajskem, kjer se po nenadni opustitvi politike ničelne tolerance do covida 7. decembra lani in znatni omilitvi omejevalnih ukrepov soočajo z valom novih okužb. Obenem bodo v državi v nedeljo sprostili ukrepe za pot v tujino. Na mnogih znanih turističnih točkah v Aziji in po svetu pričakujejo velik naval zlasti ob kitajskem novem letu 22. januarja.

Tudi veliko drugih držav, denimo ZDA, Japonska, Južna Koreja, Izrael, Velika Britanija in druge, je uvedlo ukrepe, v prvi vrsti negativni izvid za covid za potnike iz Kitajske. Slovenski zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan je ta teden dejal, da Slovenija samostojno ne bo sprejemala ukrepov in da bodo ti sprejeti na ravni EU.

Kitajska pa nasprotuje zahtevanim ukrepom za potnike od tam in trdi, da niso sprejeti na znanstveni podlagi. Napovedala je možnost uvedbe recipročnih ukrepov, ki pa vsaj deloma že obstajajo. Peking bo namreč v nedeljo ukinil tudi zahtevo po osemdnevni karanteni za potnike iz tujine, še vedno pa bo potreben negativni izvid, ki ne bo starejši od 48 ur.

WHO Peking poziva, naj posreduje podatke

Kakšno je dejansko stanje glede covida na Kitajskem, se zdaj bolj ali manj ugiba. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v sredo ocenila, da uradni statistični podatki Kitajske ne odražajo resničnega obsega tamkajšnjega izbruha. Peking je pozvala, naj posreduje podrobne podatke o širjenju covida, številu hospitaliziranih, umrlih in cepljenih v realnem času. Kitajska je med drugim zelo zožila kriterije, po katerih je nekdo umrl zaradi covida, zato naj podatki ne bi odražali dejanskega stanja. V sredo so uradno zabeležili eno smrt zaradi covida, v torek pa pet. Po drugi strani prihajajo iz države poročila o močno preobremenjenih bolnišnicah in krematorijih ter pomanjkanju zdravil.

Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning je na kritike odgovorila z besedami, da je Kitajska vedno posredovala vse potrebne podatke in da upajo, »da bo sekretariat WHO obdržal objektivno, pravično in pravo držo«. WHO je bila po izbruhu pandemije v začetku leta 2020 sicer tarča kritik predvsem s strani ZDA, da je na čelu s svojim generalnim direktorjem Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom preveč dovzetna za argumente Kitajske, kjer je novi koronavirus tudi izbruhnil.