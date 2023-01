Če so bile čez minuli vikend dovoljene sanje, je bil v torek že nov teden namenjen doseganju delovnih zmag. Ampak spet ne čisto za vse. Kot so poročale Slovenske novice, so si privilegirani zastopniki ljudstva vzeli še nekaj dni prosto, saj že po tradiciji uživajo na zimskih državnozborskih počitnicah od 20. decembra do 10. januarja. So pa tudi med vsemi tistimi, ki so na počitnicah, izbrskali eno, ki ni povsem oproščena delovnih obveznostih. To je kar predsednica zbora Urška Klakočar Zupančič, ki bo le morala v službo, saj bo, kot so zabeležili, sodeč po spletnem poslanskem koledarju v četrtek v državnem zboru sprejela kolednike. Ne bo pa to prva njena delovna naloga v novem letu. Na prvi dan v letu 2023 so jo obveznosti poklicale na Dunaj, kjer se je na povabilo predsednika avstrijskega parlamenta Wolfganga Sobotke udeležila novoletnega koncerta. In tja se je odpravila z vladnim letalom falcon, zaradi česar je morala pred zainteresirano javnostjo v torek razlagati, zakaj se je moral zaradi slabih štiristo kilometrov ponos slovenske letalske flote dvigniti visoko v nebo. »Na Dunaju sem se na povabilo predsednika avstrijskega parlamenta Wolfganga Sobotke udeležila bilateralnega srečanja. Avstrija državnike ob tem povabi še na kakšen dogodek,« je svoj obisk koncerta Dunajskih filharmonikov komentirala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič na spletnih straneh javnega zavoda RTV in vse godrnjače, ki so menili, da je kaj takšnega pač nezaslišano v času, ko moramo skrbeti za čim nižji ogljični odtis, pomirila s tem, da »nihče ne more več potovati brez ogljičnega vtisa. Razen če se bomo odločili, da bomo vsi potovali s kočijami, in še tam boste imeli minimalni ogljični odtis,« je dejala predsednica državnega zbora.

Polne roke dela je imela tudi njena kolegica, novoizvoljena predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je v prvem svojem delovnem tednu na državniških srečanjih delovala na turbo pogon. Na silvestrovo je nastopila v humoristični oddaji Kaj dogaja, kjer je brala poročila, a še preden je s svojimi najbližjimi pozdravila prihod novega leta, je že obiskala policiste in policistke in na postaji Prometne policije Ljubljana ter gasilce v Gasilski brigadi Ljubljana, kot se je glasilo poročilo z njenega nočnega novoletnega pohoda na portalu metropolitan.si ob bogatem pripadajočem slikovnem gradivu, seveda. Naslednji dan je bila spet v akciji in obiskala Mladinski dom Malči Beličeve in Dom upokojencev Center v Ljubljani, v sredo pa jo je po poročanju državne agencije STA čakala že prva nadvse pomembna naloga, v Veliki dvorani predsedniške palače je namreč opravila žreb, ki je določil, kateri člani Sveta RTV Slovenija bodo imenovani oziroma izvoljeni za dve oziroma štiri leta, ob tem pa svečano zapisala, da je »najbolj bizarno predsedniško opravilo od obstoja Slovenije dalje, žrebanje kroglic za dolžino mandatov članov Programskega sveta RTV SLO, opravljeno.«

Miro Senica ni ljubosumen

Kot kaže, je večina naših zvezdnikov stala na odrih v gledališčih ali na trgih vseh malih in malo večjih slovenskih krajev, saj v prav nobenem od sredstev javnega obveščanja specializiranih na lov na slavne duše nismo zasledili nobenega odtisa v sliki in besedi s kakšnega rajskega in vremensko bolj ugodnega geografskega položaja, kot je Slovenija. Zato pa sta v tujini blestela elegantna Katarina Kresal in njen mož Miro Senica, ki obožujeta razkošje, kot se je glasil uvod v poročilo z gala sprejema Britansko-slovenske gospodarske zbornice v Londonu, kamor sta po zabeleženem poletela z roko v roki in med izbranci na zabavi požela ogromno zanimanja. »Miro je bil na svojo lepotico zelo ponosen. Na srečo ni ljubosumen, sicer bi imela nemalo težav, saj so jo obletavali vsi navzoči in iskali priložnost za spominsko fotografiranje,« so pripisali in še dodali, da Miro sicer ni ravno navdušen nakupovalec, a kot vesten mož je svojo drago razvajal tudi z nakupi v kraljevi prestolnici. Kaj je dobila za darilo in koliko je bilo teh daril, sicer nismo izvedeli.

So se pa na temo daril pozabavali v oddaji POP IN na POP TV, koder so svoje redne stranke zaslišali s par neprijetnimi vprašanji. »Ste letošnja novoletna darila že vsa pospravili? Se na kakšnem neuporabnem že nabira prah? Ste končno odprli tisto buteljko, ki ste jo lani podarili vi, pa je letos spet prišla k vam? Kaj pa pretečena bonboniera?« je bilo nekaj takšnih, na katera so seveda dobili temu primerne navdušujoče odgovore. »Letos smo se doma odločili, da se sploh ne bomo materialno obdarovali. Mama je rekla, da bo skuhala večerjo, jaz bom zapela tri pesmi, sestra bo naredila neko pecivo,« je povedala pevka Nika Zorjan. Na nematerialna darila prisega tudi prva slovenska kuhalnica Ana Roš, ki se je prav na silvestrovo ob velikem pompu poročila v eni izmed litostrojskih hal, še prej pa se je razgovorila pred kamerami in naznanila, če boste od nje za darilo prejeli navaden kamen, boste lahko še posebej ponosni. »Lansko leto sem vsem ljudem, ki jih imam rada, podarila soški kamen, ki sem ga šla nabrat sama. Tista vreča je bila tako težka, da mi je skoraj izpahnilo roke, zraven pa sem napisala eno lepo misel o tem, kako je več vredno, ko na nekoga pomisliš, kot pa če mu daš nekaj materialnega. Zapisala sem, da kamen lahko gneteš med prsti, ko meditiraš ali pa ga zaženeš v eno šipo, kadar si besen in jezen, in sprostiš svojo slabo energijo,« je oznanila Roševa.

Aleš Valič ne verjame v pogojevanje z datumi

V reviji Lady pa so se, kot pritiče prvim januarskim dnem, posvetili novoletnim zaobljubam. V uvodu v raziskavo so zapisali, da je januar poseben mesec, saj si številni utrujeni od prazničnega decembra privoščijo krajši ali daljši odklop, spet drugi pa ta mesec posvetijo načrtom za nov začetek, za izpolnjevanje ciljev, nenazadnje tudi za novoletne obljube, za katere je znano, da so januarja še sveže, pozneje pa nanje pozabimo. Igralec Aleš Valič je eden takšnih, ki na novoletne obljube ne da nič, saj kot je izpostavil, si jih nikoli ni zadajal in jih nikoli ne bo načrtoval, ker vanje preprosto ne verjame. »Če si kaj zadaš, tega ne smeš pogojevati z datumi. Poznam pa ljudi, ki si jih postavijo in jih tudi izpolnijo, kar zelo spoštujem. Januar je zame poln načrtov, kaj bom počel v tem letu, in ker nimam nobenih zaobljub, vem, da na koncu leta ne bom razočaran, saj se prepustim toku življenja,« je obrazložil averzijo do novoletnih zaobljub. Korošec z dalmatinsko dušo Luka Basi pa se je izpovedal za portal 24 ur in dejal, da si je enkrat že celo kupil mesečno karto za fitnes, pa je stran vrgel denar, ker je šel na trening zgolj enkrat. »Zelo sem slab pri tem. Javno priznam, da se novoletnih zaobljub bolj slabo držim. Zato je letošnja novoletna zaobljuba, da bi se te držal bolj, kot sem se prejšnjih,« je dahnil v spletni eter.