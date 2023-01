Lani je brez težav ubranil naslov svetovnega prvaka in se konec decembra v kazahstanskem Almatiju okitil še z zlatima kolajnama v hitrih disciplinah. Spremljati Carlsena na obeh prvenstvih v hitrih disciplinah je bil pravi užitek, saj je vidno užival v vsaki partiji, kar je največ, kar si vsak šahist želi. A biti najboljši na svetu in sočasno najti prepotrebno motivacijo za obstanek na vrhu je zgodba o uspehu, ki jo premore le peščica največjih.

Carlsen je sredi lanskega leta svetovno javnost presenetil z napovedjo, da motivacije za svoj šesti dvoboj v standardnem šahu ne najde več. Upravičeno, saj mu trenutni dvobojevalci ne sežejo do kolen. Zato je toliko lepše slišati njegove napovedi, da kariere ne bo končal in da motivacijo išče predvsem v hitrih disciplinah. V zadnjem obdobju jim izkazuje posebno naklonjenost, v prihodnosti jim namerava nameniti še več časa. Sočasno je izpostavil še željo po večji popularizaciji in večjem številu turnirjev v naključnem šahu, kar je edina disciplina, v kateri še nima naslova najboljšega na svetu.

Svetovnega prvenstva v Kazahstanu se je udeležila množica zvenečih imen in k spremljanju pritegnila neobvladljivo število ljubiteljev šaha po svetu. Prvenstvi sta postregli z atraktivnimi in napetimi dvoboji, preobrati in dramatičnimi končnicami. Na popularnost je vplivalo tudi dejstvo, da se igralni trend v zadnjih letih izrazito nagiba v smer krajšanja časa za razmišljanje. Razlogi niso le logistične narave in v zmanjševanju stroškov, temveč predvsem v atraktivnosti discipline, ki obljublja veliko dramatičnosti, adrenalina, obenem pa igralce postavlja pred nove izzive in jih potiska iz varne cone udobja.

Obvladovanje časovnih kriterijev je Carlsenu pisano na kožo, nesporen primat pa je kljub posameznim trenutkom negotovosti znal uspešno pripeljati do cilja. V pospešenem delu tekmovanja je suvereno vodil do spregleda v partiji proti Rusu Vladislavu Artemijevu in dva kroga pred koncem dovolil tekmecem, da ga ujamejo na vrhu. Kljub spodrsljaju je bil nato vseeno najbolj prepričljiv v zaključku in si zagotovil končno zmago. Srebro je po impresivni predstavi odšlo v roke 18-letnega Nemca Vincenta Keymerja, z bronom se je okitil Američan Fabiano Caruana.

In če v pospešenem šahu Carlsen ni imel izrazitega tekmeca, je bil v hitropoteznem delu njegov najhujši Hikaru Nakamura. Ameriški zvezdnik blesti v izjemno hitrem tempu in spada v vrh hitropoteznega šaha. V Almatiju je bil prvi nosilec in je po polovici tekmovanja vodil s točko prednosti, a se je na koncu (znova) moral zadovoljiti z drugim mestom. Tretje je osvojil 23-letni Armenec Haik Martirosjanu, ki je kot 13. nosilec poskrbel za presenečenje. Pri ženskah je naslov v pospešenem šahu osvojila Kitajka Tan Zhongyi, ki je bila v podaljšani igri boljša od Kazahstanke Dinare Sadvakasove, s katero sta turnir končali izenačeni na vrhu. Za še večje veselje domačinov je poskrbela 18-letna Bibisara Asaubajeva, ki je ubranila lanski naslov prvakinje v hitropoteznem šahu.