Podoben kot lani, ko so zagrebški organizatorji izpeljali le eno tekmo svetovnega pokala v alpskem smučanju, je bil scenarij na Sljemenu podoben tudi letos. Iz lanskih izkušenj se je Mednarodna smučarska organizacija (Fis) naučila, da si ne bo več privoščila blamaže pred kamerami, ko je hrvaški smučarski šef Vedran Pavlek pred očmi svetovne javnosti na vse načine zatrjeval, da lahko uspešno izpeljejo moški slalom. Posledica je bila huda poškodba Francoza Victorja Muffat-Jeandeta, po kateri so tekmo odpovedali. Danes so predstavniki Fis ženski slalom odpovedali že okrog poldneva, torej tri ure pred začetkom prve proge. Razlog so bile visoke temperature in močan veter.

»Ravno smo se usedli v gondolo, da bi se odpravili proti startu slaloma, ko smo prejeli mobilno sporočilo, da je tekma odpadla,« nam je iz Zagreba sporočil glavni trener ženske reprezentance Sergej Poljšak. »Ko sem srečal švedskega trenerja, ki naj bi postavil prvo progo, mi je rekel, da je bilo sicer na vrhu kakšna dva centimetra kompaktnega snega, spodaj pa je bilo povsem votlo, tako da je bila izpeljava tekme nemogoča. Slišal sem, da so se organizatorji znova pritoževali, da je moč izpeljati tekmo, a sem mnenja, da je tako bolje. Vsi si želimo tekmovati, a imeti pri tem regularne razmere,« je dodal Poljšak ter poudaril, da sredina slaloma v Zagrebu in Garmisch-Partenkirchnu nista bila reklama za alpsko smučanje.

Slovenska reprezentanca se je po odpovedi takoj usedla v avto ter se odpravila v Kranjsko Goro. Jutri se bo na veleslalomsko tekmo na Zlati lisici pripravljala na Nevejskem prevalu. Zaradi natrpanega urnika bo slovenska reprezentanca medijem dosegljiva šele v večernem terminu, znano pa je, da bodo slovenske barve na obeh veleslalomih na 59. Zlati lisici zastopale Ana Bucik, Neja Dvornik in Tina Robnik.

Razlog za optimizem

Svetovni pokal za moške se bo v soboto in nedeljo nadaljeval v Adelbodnu, kjer je najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec predlani dosegel eno svojih dveh zmag svetovnega pokala. Organizatorji imajo na najprestižnejšem veleslalomu v sezoni ogromno težav, saj je prizorišče povsem zeleno, tako da bo tik pred zdajci jasno, kako bo prijela sol, ki jo bodo dodali snegu. Veliko bo odvisno tudi od temperatur v noči iz petka na soboto in sobote na nedeljo. »Ali bodo organizatorji izpeljali program, ali ne, ni odvisno od nas. Naša naloga je, da se dobro pripravimo. Žan ima na Adelboden lepe spomine, je v dobri formi, zato imamo razlog, da sobotni veleslalom pričakujemo z optimizmom. Verjamem, da bodo vlogo igrale tudi startne številke, a Žan bo imel kot član elitne sedmerice gotovo dobre razmere. Drugačna zgodba je v tej sezoni v slalomu, kjer bo skušal Štefan Hadalin prvič v sezoni osvojiti slalomske točke,« napoveduje glavni moški trener Klemen Bergant. x

Spored v Adelbodnu Sobota, veleslalom za moške: prva proga ob 10.30, druga ob 13.30. Od Slovencev bosta na startu Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Nedelja, slalom za moške: prva proga ob 10.30, druga ob 13.30. Od Slovencev bosta na startu Štefan Hadalin in Tijan Marovt ter Žan Kranjec, če bo zmagal na veleslalomu.