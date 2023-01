Bistvenega pomena za Evropo, da bo ta sledila pobudam kot sta digitalizacija in trajnostni razvoj, so talenti. »Moramo se združiti in zgraditi odprt ekosistem talentov za skupen uspeh,« je ob 2. evropskem vrhu talentov, ki ga je v Atenah sredi decembra organiziral Huawei, dejal njihov podpredsednik v Srednji in Vzhodni Evropi ter Nordijski regiji, Radoslaw Kedzia. V zadnjem desetletju so v tej regiji izobrazili več kot trideset tisoč strokovnjakov za IKT, v prihodnjih treh letih nameravajo zaposliti 600 svežih diplomantov iz evropskih univerz, pri tem pa prisegajo na odprt ekosistem talentov.

Poti v IKT niso nikomur zaprte

Tega se lotevajo s proaktivnim pristopom. »STEM in IKT izobraževalne tečaje delamo zanimive in ne preveč kompleksne. Želimo dokazati, da lahko vsakdo najde potencialno poklicno pot na področju IKT. Tako kot z našim osnovnim poslanstvom podjetja, da nikogar ne pustimo za seboj na poti v popolnoma povezan, inteligenten svet, si tudi na tem področju talentov prizadevamo, da bi se lahko vsi vključili v poklicno pot na področju IKT,« pojasni Gordana Kisilak, vodja odnosov z javnostjo za Huawei Slovenija. Vendar pa vrzeli v digitalnem znanju niso omejene na sodelovanje v tečajih STEM in IKT. Ključno vlogo imata tudi vseživljenjsko učenje in usposabljanje na delovnem mestu. Med 2. evropskim vrhom talentov je bila izdana bela knjiga o medgeneracijskem sodelovanju in digitalizaciji, temelječa na raziskavi. Profesorica dr. Anna Schneider z Univerze uporabnih znanosti Hochschule Fresenius je pojasnila, da rezultati njihove ankete poudarjajo potrebo po okrepitvi prizadevanj v Evropi za izboljšanje digitalnih spretnosti. Približno tretjina delavcev, starih 55 let in več, se je v preteklem mesecu naučila digitalnih veščin od vsaj deset let mlajšega sodelavca. »Spregledana prednost evropskih delovnih mest je prav starostna raznolikost. Bolj kot je podjetje digitalizirano, večja je izmenjava znanja na vseh področjih.« Zlasti anketiranci v srednjih dvajsetih in zgodnjih tridesetih letih so zaostali za isto starostno skupino v ZDA, ki v povprečju vidijo digitalne spretnosti med svojimi top znanji. »To ne velja za nobeno starostno skupino v Evropi.«

Implikacije rezultatov so jasne

Prof. Schneiderjeva navede tri korake. Prvič, podjetja bi morala okrepiti starostno raznolikost na delovnem mestu in dejavno spodbujati izmenjavo znanja. Drugič, raziskava poudarja, da lahko novi vmesniki, kot je upravljanje z glasom ali kretnjami, naredijo računalnik bolj dostopen za starejše generacije, ki so verjetno manj tehnološko spretne of mlajših. Podjetja bi morala to upoštevati pri nadgradnji ali namestitvi opreme. Boljši vmesniki lahko odpravijo ovire in povečajo zaupanje delavcev v uporabo digitalnih orodij. Tretjič, »podjetja razvijajo strategije za avtomatizacijo, ki zaposlenim omogočajo, da razvijejo lastni individualni način (so)delovanja z roboti.«

Ženske, zaželene

Še posebej premalo zastopane v digitalni delovni sili so ženske. »Obstajajo očitne ovire, ki ženskam preprečujejo, da bi dosegle višje položaje v akademski in poklicni karieri,« meni Elissavet Vozemberg, poslanka Evropskega parlamenta in podpredsednica Odbora za pravice žensk in enakost spolov. Evropski pregled stanja žensk v digitalnem sektorju (Women in Digital Scoreboard 2021) namreč kaže, da je le eden od petih specialistov za IKT je ženska. Med diplomanti znanosti, tehnologije, strojništva in matematike je ženska ena od treh. Napredka ni, saj so bile te številke v zadnjih nekaj letih stabilne. Digitalni kompas je določil cilj, da bi morala EU do leta 2030 imeti 20 milijonov zaposlenih strokovnjakov za IKT. Ženske so najbolj »digitalne« na Finskem, Švedskem, Danskem, v Estoniji in na Nizozemskem. Medtem ko je najnižja udeležba žensk v digitalnih poklicih v Romuniji, Bolgariji, na Poljskem, Madžarskem in v Italiji. Huawei se zato še bolj goreče prizadeva za spodbujanje sodelovanja žensk v industriji IKT. Gordana Kisilak, tudi nacionalna koordinatorka programa Seeds for the Future, to podkrepi z dobro prakso: »Alumni študentka našega programa Seeds for the future je po uspešno opravljenem programu v Sloveniji dobila večjo, enkratno priložnost, da je odšla v Atene in sodelovala na mednarodnem panelu.« Prav tako je Huawei – v sodelovanju z organizacijo za zaposlovanje Manpower in grškim ministrstvom za delo in socialne zadeve – začel s programom Women in Tech, preko katerega želi zagotavljati usposabljanje osnovnih veščin IKT za 500 brezposelnih žensk v Grčiji. x