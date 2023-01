V iskanju novih učiteljev

V sredo je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ponovno opozoril na kadrovsko krizo v vzgoji in izobraževanju. Da je učiteljev, profesorjev in drugih pedagoških delavcev v osnovnih in srednjih šolah premalo, se je izkazalo že med epidemijo covida-19, kadrovsko pomanjkanje pa se nadaljuje tudi po epidemiji. Več pedagogov je delovna mesta zapustilo in nove je težko privabiti. Poklic za mlajše generacije ni atraktiven ne glede delovnih pogojev ne glede višine plačila.