Kot je nedavno sporočil generalni direktor documente Ferdinand von Saint Andre, bodo sestavo komisije predlagali Rudi Fuchs (documenta 7, 1982), Catherine David (documenta 10, 1997), Roger M. Buergel (documenta 12, 2007), Carolyn Christov-Bakargiev (documenta 13, 2012) in Adam Szymczyk (documenta 14, 2017). Umetniško vodstvo lanskoletne documente 15, kuratorski kolektiv Ruangrupa se je odločil, da pri tem ne bo sodeloval. Izbirna komisija za documento 15 je bila zaradi antisemitskega škandala, ki je spremljal lanskoletno documento 15, deležna kritik. Osem članov komisije se je sicer postavilo v bran kuratorskemu aktivu in tudi zagovarjalo svojo izbiro. V središču stotih dni documente 15 bi tako morala biti predvsem umetnost, a so v ospredje prišla politična vprašanja zaradi vedno novih obtožb o antisemitizmu. Zasnova razstave pa je dobre tri mesece po njenem koncu na preizkušnji.

Zaradi antisemitskih obtožb so bili v stiski tako predsednik nadzornega odbora documente, kasselski župan Christian Gesell, njegova namestnica, hessenska ministrica za umetnost Angela Dorn ter nemška ministrica za kulturo Claudia Roth. Generalna direktorica documente Sabine Schormann je celo izgubila svoj položaj, saj je odstopila. V odgovor na škandal so imenovali komisijo strokovnjakov, ki naj bi preiskala zadevo in v kratkem podala končno poročilo.

Pozivi h spremembam

Zaradi škandala so se okrepili pozivi k daljnosežni strukturni reformi documente. Ministrica za kulturo Claudia Roth je menila, da bi morala imeti nemška vlada v prihodnje večji vpliv na razstavo in celo zagrozila, da je v nasprotnem primeru ne bo več sofinancirala. Nemška vlada se je namreč leta 2018 umaknila iz nadzornega sveta razstave, a jo še naprej finančno podprla v znesku 3,5 milijona evrov. Predsednik nadzornega sveta in kasselski župan Geselle je v odgovor na ministričine zahteve napovedal, da bo mesto Kassel samo financiralo documento.

Vprašanje še ni rešeno. Nemška ministrica za kulturo je nedavno za DPA povedala, da se njeno stališče ni spremenilo. Tiskovni predstavnik mesta Kassel pa je povedal, da si mesto ne prizadeva za spremembo svojega mesta pri documenti, bi se pa lahko nemška vlada vključila kratkoročno in brez strukturnih sprememb.

Ministrica Claudia Roth je še menila, da se v prihodnosti ne bi smela več dogajati »nekakšna usklajena neodgovornost, ko naenkrat nihče več ne odgovarja. Predvsem ob soočenju s kulturo iz povsem drugega sveta je potrebna kuratorska odgovornost, ki ne prezre kraja, kjer je razstava postavljena,« je še povedala.

Le nemški pogled?

Z desetčlansko umetniško ekipo Ruangrupa iz Indonezije je bil kak kolektiv prvič odgovoren za umetniško vodenje documente in kritiki so to videli kot enega glavnih razlogov za dogajanje na lanskoletni documenti. Ruangrupa sama documente 15 ne vidi kot neuspešne. »Dejstvo, da je bil antisemitizem v ospredju javnosti, ni nič, kar bi obžaloval – pomembno je!« je nedavno v pogovoru za nemški tednik Die Zeit dejal umetnik Reza Afisina.

Nesmiselno je povabiti kustose iz tujine in jim potem najprej pojasnjevati, kaj lahko in kaj ne, pa je dejal njegov kolega Iswanto Hartono. »Če želite pri documenti le nemško perspektivo, vam ni treba privabiti mednarodnih kuratorjev. Preprosto povabite Nemce: nemške kuratorje, nemške umetnike, nobenih težav, nobenih razprav. Če pa želite mednarodni format, potem se moramo o tem pogovoriti,« je menil.

Documenta 16 bo v nemškem Kasslu od 12. junija do 19. septembra 2027.