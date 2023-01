»V kongres sem poslal celovito zakonodajo za popolno prenovo vsega, kar je bilo v sistemu priseljevanja že dolgo časa polomljeno,« je dejal Joe Biden v nagovoru Američanom iz Bele hiše in dodal, da predlog blokirajo republikanci, ki da nočejo zagotoviti finančnih sredstev za izvedbo načrta.

Oznanil je tudi novo strategijo za obravnavo priseljencev s Kube, Haitija, Nikaragve in Venezuele. Svojo strategijo je opredelil kot urejeno, varno in humano. Po novem bodo iz omenjenih držav na mesec v ZDA zakonito sprejeli 30.000 migrantov, obenem pa bodo prav toliko migrantov, ki so v ZDA nezakonito, izgnali nazaj domov. Na ta način bo v ZDA iz omenjenih prišlo zakonito do 360.000 ljudi na leto. Veliko več jih to poskuša že sedaj peš čez mejo ali po morju. Samo novembra so mejni agenti prejeli več kot 82.000 ljudi iz omenjenih držav.

Biden bo v nedeljo obiskal južno mejo

Biden je ob tem ljudem svetoval, naj ostanejo doma ter izpolnijo papirje in počakajo na sprejem v ZDA. Priznal je, da gre za ljudi, ki si prizadevajo za boljše življenje ali bežijo pred nasiljem. Bela hiša je pred Bidnovim nagovorom oznanila, da bo predsednik v nedeljo prvič, odkar je na položaju, obiskal južno mejo, in sicer pri teksaškem El Pasu. Od tam bo prihodnji teden šel na vrh voditeljev ZDA, Kanade in Mehike v Ciudad de Mexico.

Bidnova strategija je odgovor na pričakovano dodatno naraščanje pritiska migrantov na južno mejo, ko bo prenehal veljati ukrep iz časov Donalda Trumpa zaradi pandemije covida-19. Trump je leta 2020 odredil, da morajo zaradi pandemije migranti čakati na vstop v ZDA na drugi strani meje. Ukrep je Biden ukinil, vendar pa ga je vrhovno sodišče ZDA obdržalo, dokler ne odloči o tožbah republikanskih zveznih držav.

Mejni agenti v zadnjem letu prijeli 2,38 milijona nezakonitih priseljencev

Število migrantov zelo narašča in samo v proračunskem letu 2022, ki se je končalo septembra lani, so mejni agenti prijeli 2,38 milijona nezakonitih ali nedokumentiranih priseljencev. To je prvič doslej, da je številka v letu dni presegla dva milijona. ZDA sedaj odobrijo le okrog 30 odstotkov prošenj za prihod v ZDA, sodišča pa se trenutno soočajo z zaostankom več kot dveh milijonob primerov. Večina tistih, ki jim vstopa ne odobrijo, se potem če mejo odpravi samih ali s pomočjo tihotapcev ljudi, kar je poleg mamil najbolj donosen posel na južni meji ZDA.