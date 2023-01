Lekarniška zbornica Slovenije je bila po poročanju N1 obveščena, da je preskrba z antibiotiki za otroke motena v več lekarnah. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in veletrgovci z zdravili so po navedbah medija sicer napovedali, da bo to pomanjkanje le začasno.

Otroci kljub temu ne bodo ostali brez zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje vnetja srednjega ušesa in pljučnice, zagotavlja predsednik Združenja za pediatrijo Denis Baš. »Ta zdravila lahko nadomestimo z oblikami, ki so podobne. Gre za tablete, ki se raztopijo, lahko se dajo tudi na polovico, tako da del problema lahko rešimo s tem. Včasih se lahko tudi iz tablet naredijo praški,« je pojasnil za Televizijo Slovenija (TVS).

S pomanjkanjem antibiotikov se soočajo v vseh državah EU

Hiconcil naj bi bil spet na voljo že prihodnji teden. S pomanjkanjem antibiotikov se sicer soočajo v vseh državah EU, so za TVS pojasnili na JAZMP. Nedavno so se s tem problemom soočali v Nemčiji. Vzrokov je več - pomanjkanje učinkovin, majhen trg. Med drugim farmacevtska podjetja s trga umaknejo zdravila, ki ne prinašajo dovolj dobička, je še poročala TVS.

Po besedah tajnika Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Igorja Dovnika, sicer pediatra, pomanjkanje antibiotikov za zdravnike predstavlja »kar precejšnjo težavo«, saj na primer amoksicilina v obliki sirupa v Mariboru trenutno ni mogoče dobiti.

Predsednica zdravniške zbornice in infektologinja Bojana Beović ob tem opozarja, da je problem preskrbe z antibiotiki širši, »ker obstaja možnost, da se bodo potem uporabljala široko spektralna protimikrobna zdravila in bomo imeli še večji problem z mikrobno odpornostjo«. Pediatri z infekcijske klinike po njenih besedah pripravljajo tudi navodila, kaj so ustrezne zamenjave za manjkajoča zdravila.