V astronomskem pogledu bomo pri nas vedno imeli zimo – nobene vremenske in druge spremembe na Zemlji ne bodo podaljšale dneva, ne bodo povečale količine sončne energije v teh mesecih, ne vem, kaj bi se moralo zgoditi, da bi se nagib Zemljine osi drastično spremenil. Če bi bila Zemljina os pravokotna na ravnino kroženja okoli Sonca, bi imeli vse leto isti letni čas, če bi bila vzporedna, pa bi dobili temno in svetlo stran Zemlje in lahko si mislite, kako bi bilo to videti. Pravzaprav si težko zamišljam kaj takega, zdi se mi težko predstavljivo. A to se ne bo zgodilo. No, človek nikoli ne ve … Skratka, Zemlja bo še naprej krožila okoli Sonca, njena os lastnega vrtenja bo še vedno nekoliko nagnjena glede na ravnino kroženja okoli Sonca in tako bomo še naprej imeli astronomske letne čase. Dan bo še vedno najkrajši ob zimskem solsticiju. Kaj bo z vremenskimi ali meteorološkimi letnimi časi, pa je drugo vprašanje.

Kljub globalnemu segrevanju bodo v vremenu po letnih časih še vedno razlike, le da bodo drugače izražene. Predvsem bomo očitno morali biti prizanesljivejši v svojih pričakovanjih glede zime, na primer. Sneg ni več samoumeven, mraz tudi ne, kot vidimo. Vsekakor pa bo poletje precej toplejše od zime, pozimi bodo rastline počivale, že zaradi kratkih dni. Lahko da bo počitek krajši, lahko da bo to povzročilo izumrtje ali preselitev nekaterih živih bitij, vendar bodo tudi prišla nova. Če bomo obstali, se bomo morali nanje privaditi. Tudi če nam ne bodo všeč, če nam bodo povzročala težave ali spremembe, ki si jih ne želimo, jih ne bomo mogli enostavno odstraniti. Ljudje smo se razmnožili na Zemlji, v vesolje s svojimi vplivi ne sežemo. Na srečo, ker če bi bili močnejši, mogočnejši, bi morda kdo želel kaj narediti z Luno.

Zdi se kot v pravljici, a če bi tam našli nekaj res vrednega, kakšne dragocene rudnine, bi se hitro našel kdo, ki bi skušal Luno izkoristiti v svoje dobro. Če bi Luno drastično zmanjšali, bi spremenili potek plime oceanov, tudi ozračje ima svojo plimo in oseko. A te moči, na srečo, nimamo, sicer bi si lahko pokvarili še marsikaj drugega, ne le ozračje in podnebje.