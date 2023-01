Nepreslišano: Milan Zver

Ne, rezultat volitev me ni presenetil. Toda če bi bil kak mesec kasneje, bi izgubil Golob. Takrat pa je imel popolno politično podporo levih elit in seveda dominantnih medijev. V zadnjem času to podporo intenzivno izgublja, kar bi zelo verjetno zadostovalo za zmago opozicije, ki jo je v tem primeru predstavljala le SDS. Druge stranke desne sredine so ostale tiho, pasivne. S tako držo desnosredinske stranke ne bodo nikoli videne in slišane. Ne vidijo ljudi, ljudje pa ne njih. Že stokrat ponovljeno v novejši politični zgodovini Slovenije.