Odstop Bobnarjeve kot notranje ministrice po pol leta ministrovanja je posledica politizacije policije s strani Goloba in njegovega poenostavljenega načina vladanja po vzoru in metodah Janše. To je, da se oblast izkoristi za zaščito pred kazenskim pregonom v preteklem in sedanjem delovanju. Ko je Golob izbral Bobnarjevo za notranjo ministrico in Boštjana Lindava za direktorja policije, jima je že na prvem sestanku kar po domače dal politična navodila, koga odstaviti in koga postaviti na vodilna mesta v policiji in da morata počistiti policijo Janševih kadrov. Najbolj neposredna politizacija policije.

Golob se v vlogi predsednika vlade obnaša, kot se je na Gen-I, ko je absolutistično sprejemal zgrešene poslovne odločitve in zaposloval za svetovalca uprave take, kot je upokojeni Krkovič s srednjo šolo. Na tem kadrovskem sestanku Bobnarjeve in Lindava, ko sta bila posvečena na svoje funkcije, jima je Golob vsilil negativnega nekdanjega policista Miloša Milovića kot odgovornega za varnost predsednika vlade, čeprav obsojenega zaradi kriminala na zaporno kazen v zadevi Slovenskih železnic, v kazenskem postopku na sodišču v Kopru zaradi drugih kaznivih dejanj, turističnemu podjetju Adria, d. o. o., iz Ankarana pa je že moral plačati 70.000 evrov zaradi finančnega oškodovanja. Bobnarjeva in Lindav bi morala že na tem prvem sestanku zaradi Golobovega grobega političnega vplivanja na policijo in zaradi njegovega kriminalnega vodje varnosti Milovića odločno zavrniti tak način upravljanja s policijo ali pa odstopiti. To je Bobnarjeva storila šele po pol leta svojega ministrovanja in po pol leta plesanja kriminalnega Milovića po vladi, ko je ta policiji preko centra za varovanje in zaščito odvzel pristojnosti v državi in jo ponižal ter razvrednotil pred vso državo in tujino.

Bobnarjeva se je upravičeno uprla Golobu zaradi njegove politizacije policije in njenega razvrednotenja, vendar je ta načelnost ministrice in direktorja policije slabega priokusa, ker sta bila pol leta neetično tiho in omogočala zlorabo policije. Ko je Bobnarjeva ugotovila, da je kot ministrica naredila hudo politično in predvsem zakonsko ter strokovno napako glede popuščanja negativcem na oblasti, je lahko samo še dala odpoved. Za kazen, ker si je Bobnarjeva upala prvič zares javno in načelno ščititi avtonomnost policije pred Golobovo politizacijo in privatizacijo policije, se sedaj preko Reporterja in Necenzurirano.si sistematično izvaja satanizacija Bobnarjeve, da bi se okrnilo njen ugled v javnosti in v policiji, samo zaradi tega, ker si je upala, čeprav pol leta prepozno, stopiti v bran avtonomnosti policije. Golobova nemoralna dvorjana Damir Črnčec in Vesna Vuković bi morala že zdavnaj biti v rokah policije in v preiskavi, in ker to nista, lahko sedaj uživata, ko se podtaknjeno in primitivno obsoja Tatjano Bobnar za policijski državni prevrat.

Anton Peinkiher, Ljubljana