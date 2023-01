Naj zdaj malo pomirimo (upravičeno) precej tečnobno razpoloženo predsednico: zakon o RTV je Golobova vlada napisala že spomladi, ko je bil v predsedniški palači še trdno zasidran Borut Pahor. Saj niso mogli vedeti, da bo zaradi referendumskih nagajanj opozicije začel veljati šele sedaj, kajne? No, torej je bil zakon v delu, kjer določa javno žrebanje loto kroglic, napisan za Boruta Pahorja. Ker, glede tega se vsi strinjamo, on je dobesedno rojen za vlogo loto dekleta. Ali kot bi rekli južneje od Kolpe: pljunuti. A žal mu ta vloga, ki bi jo, no doubt about it, opravil izjemno in bi vsi skupaj imeli čudovit dan, ni bila usojena.