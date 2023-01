Potem ko so se v javnosti pojavili očitki na račun poleta predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič s falconom na Dunaj, so na ministrstvu za obrambo objavili podatke o vseh poletih vladnega letala v zadnjih petih letih. Podatki ministrstva za obrambo kažejo, da je med letoma 2018 in 2022 falcon poletel 978-krat. Največkrat je bilo letalo v zraku v letu 2021, ko je opravilo 355 poletov. Najbolj prizemljeno pa je bilo v času epidemije covida-19 v letu 2020, ko so ga uporabili 120-krat.

Med uporabniki oziroma naročniki poletov s falconom po številu izstopata urad predsednika republike in kabinet predsednika vlade, med posameznimi ministrstvi pa ministrstvi za zunanje zadeve in za obrambo. Uporabljali so ga tudi na preostalih ministrstvih, nekajkrat pa tudi v državnem zboru.

Falcon je v vseh teh letih najpogosteje letel v Bruselj, velikokrat pa tudi v Strasbourg, Skopje, Prago in Prištino. Med najkrajšimi leti so bili tisti na Dunaj, Split in Sarajevo. Falcon je poletel tudi na bolj oddaljene destinacije, kot so Mali, Dubaj, Katar in Egipt.

Na obrambnem ministrstvu pojasnjujejo, da so upravičenci za uporabo letala za uradne in delovne obiske v tujini predsedniki republike, DZ, DS, vlade, ustavnega in vrhovnega sodišča ter varuh človekovih pravic in člani vlade. Falcon se lahko uporablja tudi za druge prevoze za potrebe državnih organov. Cena ure letenja s falconom znaša 3270 evrov brez DDV.